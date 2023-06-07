Почему Каховскую ГЭС подорвала Украина: Все факты говорят против режима Зеленского

А Каховскую ГЭС Россия отстроит – можно не сомневаться. Краше старой новая станция будет Фото: REUTERS

Пока Запад и Украина лают из каждой подворотни, что это якобы Россия "подорвала плотину Каховской ГЭС, что вызвало экологическую катастрофу" - все факты говорят об обратном.

Совершенно, конечно, необъяснимо: зачем России потребовалось бы подрывать плотину для затопления берегов Днепра (особенно, левого, который под нашим контролем), сносить водным потоком минные поля и сооруженные там фортификационные укрепления на линии обороны российских войск? Но даже если вдруг нашелся бы сумасшедший, который отдал бы приказ о затоплении, зачем в таком случае разрушать плотину? Достаточно просто открыть шлюзы на максимум, чтобы эффект в итоге оказался бы тем же самым.

А вот Киев открыть задвижки не мог, потому что плотина и ГЭС контролировались российской стороной. Именно поэтому у него оставался для устройства потопа один-единственный вариант – разрушение плотины.

Ситуация в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Отбросим спекуляции: есть возможности, есть логика причинно-следственная действий и есть выгода. И с какой позиции не смотри и не пытайся анализировать происшедшее, оно по-любому показывает на того, кто устроил эту катастрофу. И это Киев.

За несколько суток Киев заметно усилил сброс воды на ДнепроГЭСе, что вызвало подъем воды на Каховском водохранилище. А вот на плотине Каховской ГЭС наши сотрудники не могли увеличить сброс воды их Каховского водохранилища, потому что все время подвергались обстрелам с украинской стороны. Мало того, что в результате таких действий Украины выросло давление воды у Новой Каховки на плотину и дамбу, что само по себе могло вызвать обвальное разрушение плотины даже без прилета РСЗО по плотине, а он был – украинская сторона пустила "Ольху" по плотине. Соломинка переломила спину верблюда? Возможно. Турки сейчас, вообще, двигают версию, что плотина была атакована беспилотными катерами-камикадзе.

Вода смывала целые дома Фото: REUTERS

Более того, спустя сутки после катастрофы шлюзы на плотине ДнепроГЭСа остаются максимально открытыми. Это означает, что режим Зеленского хочет не уменьшить, а увеличить разрушения и масштаб катастрофы. Стоит закрыть их - и это минимизирует количество поступающей воды и ускорит процесс возвращения Днепра в обычное русло. Это понятно любому человеку, который освоил четыре действия арифметики. Но в Киеве поступают ровно наоборот. Им надо, чтобы было как можно хуже.

Примечательно и то обстоятельство, что во время заседания СНБО, которое срочно созвал президент (пока еще) Украины Зеленский на фото без всякого злого умысла засветили экраны, на которые транслировались кадры с камер объективного контроля в районе плотины с украинской стороны. Во всех ракурсах, со всех точек. Но ни разу не засветились кадры начала разрушения плотины. Если бы там было все, как заявляет Зеленский, сейчас бы эти кадры уже крутили по всем западным СМИ и телеканалам. Кстати, по свидетельству осведомленных украинских ТГ-каналов, "Офис Президента засекретил видео с разрушениями Каховской ГЭС, на которых видны первые минуты прорыва плотины", и у Зеленского ответили отказом на просьбу ООН предоставить кадры визуального контроля. Как это до боли напоминает катастрофу "малазийского "Боинга" рейса МН17" с "исторической" констатацией: "записи есть, но они секретные, и мы их никому не покажем, даже суду". Камеры есть, записи есть, но их никому не покажут и не отдадут.

У Зеленского теперь появился мощнейший аргумент не идти в "контрнаступ", которого от него требует Запад, и в который не хочется идти ни ему, ни генералам ВСУ, в том числе, и главкому Залужному – надо проводить спасательные работы. О каком "контрнаступе" вы тут говорите? Не до него.

А что касается того, что в Херсонской области теперь фактически уничтожено земледелие, гигантские убытки у фермеров Запорожской и Днепропетровской областей, масса людей осталась без крова над головой - так ведь серьезные люди в Киеве давно уже уверены в том, что им не удержать эти территории, а потому пусть врагу достанется "выжженная земля", как это уже давно практикуют ВСУ. "Побольше трудностей москалям" - их логика. И – немаловажное для Киева обстоятельство – появился гигантский объект, на который у Запада можно попросить еще очень много денег. Это вам не "стена Яценюка", тут можно "пилить и пилить", прикрываясь необходимостью восстановления. Да и просто не в состоянии нынешняя Украина восстановить такой объект. Но до этого Киеву также нет дела.

Ситуация в Новой Каховке Фото: REUTERS

Кстати, совсем не исключено, что и ДнепроГЭС постигнет участь Каховской ГЭС, когда Зеленского совсем припрет с Запорожьем. Так что западу стоит заранее начать придумывать, чем ДнепроГЭС не угодил Москве.

А Каховскую ГЭС Россия отстроит – можно не сомневаться. Краше старой новая станция будет.

Вот только ВСУ надо будет подальше отогнать.

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