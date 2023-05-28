Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он назвал его переизбрание закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства. Поздравление Путина опубликовали на сайте Кремля.

Глава России также подчеркнул, что переизбрание на президентский пост — наглядное свидетельство поддержки турецкого народа, который ценит усилия своего лидера по укреплению государственного суверенитета.

Также Путин оценил личный вклад Эрдогана в развитие и упрочение дружественных отношений между Россией и Турцией, а также взаимовыгодного сотрудничества двух стран на различных направлениях.

Ранее Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента на митинге в Стамбуле. Он назвал свою победу «праздником демократии» и поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и доверил ему управление страной на ближайшие пять лет.

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