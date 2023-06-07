Девять неопровержимых фактов против Киева: Вот зачем катастрофа на Каховской ГЭС нужна Украине

B случае полного обрушения Каховской ГЭС погибнет просто ВСЕ ниже по течению в огромном разливе Фото: REUTERS

КТО АТАКОВАЛ ПЛОТИНУ

Удивительно, но в традиционно занимающих позицию Украины западных СМИ нет единства. Там поделились на тех, кто привычно обвиняет во всем Россию и тех, кто делает вид, что не понимает, кто совершил этот теракт с катастрофическими последствиями. Даже Белый дом высказался нетипично нейтрально, мол у них нет данных, что это могла сотворить Россия. А что по поводу сведений об украинском следе? Вопрос повис где-то в стратосфере. Как в свое время со спутниковыми снимками запуска ракеты «Бук» по малазийскому «Боингу» на Донбассе - они у США есть, и даже были якобы переданы в международную следственную группу, но публично их никто не демонстрировал. Хотя казалось бы…

Фото: REUTERS

Давайте сначала зададим вопрос, КОМУ НЕ ВЫГОДНО произошедшее.

1. Левый - наш - берег Днепра в районе Херсонской области значительно ниже правого, подконтрольного Украине. У нас вдоль берега выстроена линия обороны, включающая в себя минные поля. На островах (их в низовьях Днепра много) постоянно дежурили наши подразделения, которые противостояли диверсионным группам противника. Мы имели возможность на расстоянии купировать попытки десантирования ВСУ на наш берег и заранее сообщать о передвижениях групп ДРГ на лодках. Сегодня острова ушли под воду, а минные поля смывает мощным течением.

2. В Каховском водохранилище выше дамбы берет начало канал, снабжающий водой Крым. Мы с таким трудом восстановили водоснабжение нашего непотопляемого полуострова, чтобы снова поставить его под угрозу?

3. Этим же водохранилищем омывается Энергодар и Запорожская атомная электростанция. В этом месте оно неминуемо будет мелеть. А значит, с одной стороны, это дает преимущество противнику при планировании десанта на нашу территорию через обмелевшую водную преграду. С другой — ставит под угрозу функционирование АЭС. Да, у нее много дублирующих и страхующих механизмов. Однако последствия пока сложно оценить, потому что ситуация находится в стадии развития. И еще неизвестно, устоит ли уцелевшая часть Каховской дамбы.

4. Подрыв шлюзов неминуемо скажется на сельскохозяйственных угодьях в подконтрольных нам районах Херсонской и Запорожской областей. Без системы орошения полей, которая скорее всего серьезно пострадает, плодородные земли превратятся в сухую степь. Как это случилось в Крыму после того, как Украина перекрыла кран для полуострова в 2014 году. И они (земли) до сих пор полностью не восстановились.

5. Сегодня местным российским властям приходится проводить беспрецедентную работу по эвакуации людей из пострадавших районов, отвлекая силы и средства, которые могут быть задействованы для обороны. Потоками воды уничтожаются целые населенные пункты, которые потом придется восстанавливать. В конце концов, если бы нам надо было затопить острова, мы вполне могли просто открыть шлюзы ГЭС, которые находятся под нашим контролем. И сделать это без ущерба для прибрежных поселков.

Ведь никто еще детально не изучил степень повреждения дамбы Фото: REUTERS

Теперь о том, КОМУ ЭТО ВЫГОДНО. То есть, резонах Киева

1. Сразу вопрос: зачем Украина за несколько дней до удара по Каховской дамбе начала сбрасывать воду через Днепрогэс? Никакого инженерного смысла в этом не было — ни проливных дождей, ни весеннего половодья.

При этом шлюзы они не закрыли до сих пор!

Почему?

Ведь никто еще детально не изучил степень повреждения дамбы. И есть вероятность ее дальнейшего разрушения с еще более катастрофическими последствиями. Экологической беды уже не избежать, пошел мор рыбы, разлившейся водой смывает кладбища, мусорные полигоны, гибнет скотина…

Но в случае полного обрушения Каховской ГЭС погибнет просто ВСЕ ниже по течению в огромном разливе. Зато Киев сможет отсрочить продолжение своего наступления, которое обещал Западу, но так долго с ним тянул. И отвлечь его, Запада, внимание, инициировав, к примеру, международное расследование, как это было в 2014 году, когда Украина сбила «Боинг» МН17 в небе над Донбассом. Тогда ее фронт трещал по швам, и нужна была беспрецедентная провокация, чтобы остановить продвижение ополчения и перегруппироваться.

Фото: REUTERS

Да, сегодня мы не в роли атакующих. Но с «наступом» у ВСУ что-то не заладилось — явно не получилось провернуть прошлогодний «харьковский сценарий». При первом массированном давлении оборонительные порядки наших войск не посыпались, потери управления не случилось, наоборот - они приняли бой и вышли из него победителями. Претензии «западных партнеров», поставивших на Киев миллиарды, продолжают расти. Нужна серьезная причина, чтобы объяснить «заминку».

2. Украина уже не в первый раз прибегает к такой тактической уловке. Помню начало СВО. Я тогда работал в Киевской области. В какой-то момент наши подразделения уперлись в естественную преграду — речку Ирпень. Через нее наводили понтоны и переправляли десантников на тот берег, чтобы сформировать плацдарм. Киев тогда взорвал дамбу выше по течению, и наши переправы снесло. Десанту пришлось очень туго.

Дамбы на ставкАх (прудах) противник подрывал и под Артемовском, чтобы разливом сдержать наступление наших штурмовиков на флангах.

Фото: REUTERS

В конце концов еще в декабре прошлого года об ударах по Каховской дамбе говорили сами украинские «отцы»-командиры в интервью западным СМИ. Вот цитата по Washington Post от 29.12.2022: «…Генерал-майор ВСУ Ковальчук задумался о затоплении реки. Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле, чтобы посмотреть, сможет ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но не затопить близлежащие районы деревни. Испытание прошло успешно, сказал Ковальчук…»

А ведь по ГЭС все эти месяцы противник бил регулярно, полно видеоподтверждений. Может на сегодняшний эффект они и не рассчитывали, сказались накопленные повреждения. Но теперь маемо шо маемо.

3. Да, вряд ли мы в ближайшее время планировали форсирование Днепра. Но не держать это в уме украинское командование не могло. А значит, хочешь-не хочешь, нужно было иметь на правом берегу приличное количество войск. Сегодня вероятность нашей переправы на тот берег снизилась где-то к нулю. И высвободившиеся в Херсоне подразделения Киев может перебросить на более перспективный с его точки зрения участок фронта. Необходимую для этого паузу они уже получили.

Потоками воды уничтожаются целые населенные пункты, которые потом придется восстанавливать Фото: REUTERS

ЧЕМ УДАРИЛИ ПО КАХОВСКОЙ ГЭС

На самом деле, это уже не столь важно, но возможны несколько вариантов.

1. Высокоточными боеприпасами HIMARS, как они уже это делали, по признанию генерала ВСУ Ковальчука.

2. Тяжелой артиллерией. Менее вероятно — точность не та. Ее работу зафиксировали бы с наших позиций.

3. В западных СМИ выдвигается версия удара надводным (а, возможно, и подводным) дроном по заранее заложенной ниже уровня воды взрывчатке. Специалистов, которые могли бы это сделать, долгие годы готовили британцы в морском центре в Очакове. Возможно, дистанционно взорвать «закладку» не удалось, поэтому детонацию решили инициировать катером, наподобие тех, что недавно в Черном море безуспешно атаковали наш корабль «Иван Хурс».

4. Дамба разрушилась сама из-за постоянных обстрелов. Маловероятный сценарий, так как выбрано очень удобное время и самое уязвимое и важное место сооружения.

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