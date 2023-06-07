Ставим здоровье на самокат и ролики: как модные устройства помогают сохранить мужскую силу

Перевернулась с ног на голову – вот что произошло с нагрузкой современного человека. Если раньше людям приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом, то в наше время всё больше человек получают в основном эмоциональную и умственную нагрузку.

Тенденция такова, что постепенно наши движения сводятся к минимуму – мы выбираем такси вместе пешей прогулки, сериал дома вместо похода в спортзал, и таким образом прокладываем себе прямой путь ко многим заболеваниям.

Например, многие мужчины работают в сидячем положении по 8-12 часов за рулем машины или в офисе. Отсутствие достаточной двигательной активности создает застой крови в органах малого таза, что постепенно приводит к таким опасным заболеваниям, как простатит и аденома предстательной железы. Конечно, все понимают, как важно регулярно заниматься спортом, но на практике включить его в свой плотный график не так просто.

Однако есть современные устройства, которые можно и нужно использовать вместо автомобиля – электросамокаты, велосипеды, скейтборды и ролики. Они давно стали модным способом получить необходимую физическую активность, но рассматривать их стоит именно как регулярное средство передвижения, а не только забаву на выходные. Следить за собой и быть в тренде – это выбор тех, кто хочет жить долго, оставаясь сексуально активным и уверенным в себе мужчиной.

«Комсомолка» узнала у фитнес-тренера Михаила Мазурова, как современные мобильные средства передвижения могут повлиять на состояние мужского организма, какие плюсы и минусы они в себе таят и как еще поддержать свое долголетие без боли.

Задумайтесь, ведь здоровье у нас одно, а лето – лучшая пора начать вести более активный образ жизни.