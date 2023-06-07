«Я тебя никогда не увижу? Я тебя никогда не забуду!»: Страстная любовь, слезы и одиночество Татьяны Лавровой

Татьяна Лаврова в фильме "Девять дней одного года".

Судьба была сперва благосклонна к Татьяне Лавровой. Едва окончив Школу-студию МХАТ в 1959 году она сразу стала известной, невероятно популярной актрисой. Среди московской театральной публики большой резонанс вызвал спектакль «Юпитер смеется» с Лавровой, тогда еще студенткой мхатовского училища. Спектакль шел на сцене Московского Художественного театра. Юную актрису с радостью приняли мхатовские старики, правда посоветовали ей выбрать более «простую» фамилию. А настоящая фамилия была Андриканис. У её отца, известного советского оператора, фронтового кинооператора Евгения Андриканиса, были греческие корни. Фамилию Лаврова она взяла наугад.

Примерно в то же время, когда гремел спектакль «Юпитер смеется», по телевизору показывали фильм о поэте Алексее Кольцове - «Песня о Кольцове», где Лаврова сыграла молодую вдову, которую полюбил поэт. Кстати, на этом фильм оператором работала мать Татьяны Лавровой - Галина Пышкова. На одной из первых своих картин – «Испытательный срок» (и там тоже оператором была её мама) – Лаврова познакомилась с Олегом Ефремовым, который станет в дальнейшем для неё больше, чем просто главный режиссер. Но это будет потом, когда из МХАТа она уйдет по приглашению Ефремова в молодой «Современник», а потом вслед за Олегом Николаевичем, правда не сразу, снова вернется во МХАТ. В обоих театрах она была в числе ведущих актрис, самых любимых главным режиссером.

Настоящая фамилия актрисы - Андриканис. Фото: kino-teatr.ru

В начале 60-х в свои-то 23 года она снялась в культовой фильме Михаила Ромма, рассказывающем о молодых советских ученых, «Девять дней одного года». Там её героиня Лёля говорит: «Я плохой физик и плохая жена»... А её мужа в этой картине играл Алексей Баталов, его друга-соперника - Иннокентий Смоктуновский. И молодая Лаврова с такими величинами в этом фильме на равных.

С Алексеем Баталовым в фильме "Девять дней одного года". Фото: kino-teatr.ru

Роль Лёли стала самой значимой в её кинокарьере, а сам фильм - символом «шестидесятников». Сдержанность и скрытая эмоциональность актрисы очень совпала со стилем эпохи «оттепели». Татьяна Лаврова на экране была обворожительной, как позже о ней писали критики: она была героиней «экзистенциальной драмы с изысканным шармом».

Этот женский шарм был в ней и в жизни. Актриса «с огромными глазами олененка и тонкой длинной шеей» (так о ней вспоминала Галина Волчек) производила сокрушительное впечатление на сильный пол. В Татьяну Лаврову влюблялись самые талантливые и яркие мужчины её времени. У нее был длительный роман с первым красавцем кино 50-60-х – Евгением Урбанским, которого называли советским Жаном Маре. Их роман вспыхнул, когда Татьяна была еще студенткой, он - на 6 лет старше, к тому же женат. Отношения продлились 7 лет, но так и не привели к официальному браку. Лаврова искренне восхищалась талантом Урбанского. Он же был увлекающимся красавцем...

23 апреля 1965 г. Актрисы Людмила Ивановна Крылова и Татьяна Евгеньевна Лаврова (слева направо) в спектакле "Всегда в продаже" в театре "Современник". Фото: Евгений Кассин/ТАСС

Её первым официальным мужем стал Олег Даль. Правда их брак продлился недолго, около полугода, но дружеские отношения сохранились до самой смерти артиста. После Даля Татьяна Лаврова вышла замуж за известного футболиста «Торпедо» Владимира Михайлова. У них родился сын Владимир. И этот союз тоже распался: общих интересов с мужем-спортсменом не было.

Позже, когда Татьяну Лаврову спрашивали, любила ли она кого-то по-настоящему, она честно отвечала: «Да, Вознесенского». Это был страстный и обоюдно мучительный роман, длиной почти в десять лет. И расстаться не хотели, и быть вместе не могли. Поэт Андрей Вознесенский был крепко женат на Зое Богуславской, которая знала о его романах, но помалкивала, сцен не устраивала. Ждала, когда закончится терпение у её соперниц. И всегда была точна в своих ожиданиях. Вознесенский в очередной раз пообещал Лавровой уйти из семьи и переехать к ней домой на Новый год. Это так символично: новая жизнь с нового года... Но не переехал, хотя Лаврова его ждала. После этого они встретились, и актриса объявила поэту, что решила с ним расстаться навсегда. Обоим было тяжело. Вознесенский как будто спросил у неё: «Я тебя никогда не увижу?». «Я тебя никогда не забуду», — ответила актриса. Эти незатейливые строчки поэт использовал в своих стихах, на которые композитор Алексей Рыбников написал музыку. Романс стал главной музыкальной темой культового спектакля режиссера Марка Захарова «Юнона и Авось».

Актриса в драме "Остров Волчий", 1969 г. Фото: kino-teatr.ru

Последние годы Татьяна Лаврова жила одна. Не было ролей в кино, даже издали похожих на её Лёлю из «Девяти дней одного года». Мало играла в театре. Безусловно она была очень щепетильна в выборе ролей, и в конце жизни с горечью говорила: «Я недоигранная актриса. В «Современнике» играла чаще, а мне казалось, редко. Редко играла у Олега Ефремова, а считалось, что я — его любимая артистка. У Галины Волчек я тоже была любимая актриса, а потом перестала…»

Татьяны Лавровой не стало в мае 2007 года, ей было 68 лет.