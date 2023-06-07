«Это ее второй день рождения»: Отчим рассказал о первых словах Софии Сапеги после освобождения из колонии в Беларуси

София улетела в Россию Фото: СОЦСЕТИ

Россиянку Софию Сапегу, осужденную на 6 лет в Беларуси, помиловали и выпустили из колонии. Указ об этом подписал президент страны Александр Лукашенко. С запросом о помиловании к главе государства обратилась делегация из Приморского края. Девушку на выходе из колонии встречали родные и губернатор Олег Кожемяко. О том, как все прошло, KP.RU рассказал отчим Софии.

- Да, нам удалось поговорить с ней, было пару слов, - поделился с KP.RU Сергей Дудич. - Она сказала, что счастлива. Она хочет скорее всех увидеть, всех обнять. Сказала слова благодарности всем, кто участвовал в ее судьбе, кто был неравнодушен.

Родные тут же обняли Софию и расплакалась. Они и поверить не могли, что она сможет выйти на свободу раньше времени. Ведь ранее власти договорились лишь о том, что девушку переведут в российскую колонию.

София уже на свободе Фото: БелТА

- Мама в шоке, мама витает в облаках от счастья, это второй день рождения дочери, - улыбается Дудич. - Первые слова мамы - это благодарность. Мы благодарны президенту Беларуси. И губернатору Олегу Кожемяко. Низкий им поклон, что не остались безучастны к судьбе нашей дочери.

- Губернатор детей пожелал Софии. Она задумается об этом?

- Давайте пока без комментариев (смеется). Потом София сама скажет. Спасибо вам (журналистам KP.RU - прим. ред.), что были с нами все это время, - поблагодарил отчим девушки.

София была осуждена в Беларуси за ведение оппозиционных телеграм-каналов. Ее задержали, когда она вместе со своим возлюбленным - оппозиционером Романом Протасевичем - летела в самолете с отдыха. Лайнер посадили в Беларуси. После задержания Протасевич дал показания против Софии и нашел себе новую девушку. Он получил помилование раньше, чем Сапега.

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