Ешь, что хочешь, но раз в день: так ли эффективна популярная диета

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Одна из новомодных диет по снижению веса – диета «одного приема пищи в день» или «one meal a day» OMAD стала особенно популярна среди западных знаменитостей. Причем, при помощи сокращения приемов пищи до одного контролировать свой вес и возрастные изменения неожиданно стало популярным среди музыкантов. Таким образом жизни, называя его оздоровительным, хвастаются 73-х летний певец и обладатель всевозможных музыкальных наград Брюс Спрингстин и британский музыкант основатель группы Coldplay Крис Мартин. По сути, диета OMAD – это более экстремальная разновидность интервального голодания. Основное отличие состоит в том, что вместо того, чтобы голодать только в определенные дни или есть только в течение временного «окна», люди, живущие по OMAD, наедаются от пуза, употребляют все свои суточные калории за один большой прием пищи. Быть может, это вариант традиционного застолья на современный лад и новое слово в поддержании активной формы тела и бодрости духа?

ЧТО ГОВОРИТ ОБ ОДНОКРАТНОМ ПРИЕМЕ ПИЩИ НАУКА?

Одно исследование было проведено с участием совсем небольшой выборки – 13-ти здоровых добровольцев с нормальной массой тела, пятеро мужчин и шестеро женщин. Питались они раз в день и плотно в «окно» с 17.00 до 19.00 и продержались так 11 дней. Что удивительно - при таком режиме масса тела у испытуемых снизилась больше, чем при трехразовом питании. На 1,4 кг по сравнению с 0,5 кг у контрольной группы. Уровень глюкозы в крови во второй половине дня тоже упал. Заметного снижения работоспособности не наблюдалось. Правда, тут стоит отметить, что исследование проходило в Норвежской школе спорта в Осло. Так что ребята были молодыми и спортивными, а диетическое питание, которое им предлагали три или один раз в день, включало все необходимые калории и нутриенты, и разрабатывалось для каждого индивидуально. Из напитков была разрешена вода, чай и кофе без сахара или меда, но с возможностью искусственных подсластителей.

Неудивительно, что сахар у юных спортсменов был невысоким, не правда ли?

Был и другой эксперимент, когда питание раз в день сравнивали по эффективности с двухразовым. Но проводили его на мышах. Одну группу кормили раз в сутки плотным жирным завтраком (40% всех калорий животные получали с говяжьим жиром). А для сравнения была другая группа грызунов, которые получали «вкусняшки» дважды в сутки на завтрак и ужин. Продолжался эксперимент 2 месяца. Мышей, получавшие только завтрак, набрали существенно больший вес чем их сородичи, питавшиеся размеренно, с завтраком и ужином. Поэтому ученые предполагают, что диеты с однократным питанием скорее могут способствовать набору веса, чем похуданию.

Среди опасных рисков длительной системы питания с однократным приемом пищи в сутки также отмечаются:

- потеря мышечной массы, слабость;

- плохая работа кишечника, запоры;

- дефицит полезных элементов, в частности, кальция и йода.

ЧТО ГОВОРИТ О ДИЕТАХ ГОЛОДАНИЯ ВРАЧ?

Академик РАН, профессор, терапевт Оксана Драпкина подчеркивает, что традиционная медицина не одобряет голодание как подходящий вариант для борьбы с лишним весом, а также способ «выведения токсинов» и «достижения просветления».

Питание один раз в сутки – по сути, это разновидность интервального голодания. Когда для еды оставляется лишь час, а 23 часа – голодание. Существуют разные вариации этого самого интервального голодания. И среди них есть гораздо более щадящие, мягкие для организма:

- 16 часов голода и 8 часов, в течение которых разрешается есть. Самая популярная схема у «интервальщиков».

- диета 5+2. Обычное питание 5 дней в неделю, в оставшиеся 2 дня калорийность пищи снижается до 500-600 ккал (разгрузочные дни). Например, можно питаться как обычно каждый день, за исключением понедельника и четверга с одним приемом пищи.

Правда, у этой системы питания есть существенные риски, которые могут перечеркнуть весь достигнутый эффект:

- Интервальное голодание абсолютно противопоказано детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, людям с диабетом 1 типа, циррозом печени и расстройствами пищевого поведения. Не рекомендуется при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах, нарушениях сердечного ритма и свертываемости крови. Всем остальным перед голоданием стоит проконсультироваться с врачом.

- Переедание после голода может перечеркнуть все результаты и стать серьезным стрессом для пищеварительного тракта. В разгрузочные дни важно пить достаточное (около 2 л.) жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

- Интервальное голодание может вызвать такие неприятные эффекты как постоянное чувство голода, раздражительность, головокружение, тошнота, головные боли и нарушение мышления. Они проходят после 3-4 недель диеты. Из-за этого многим людям сложно долгое время придерживаться этого режима.

При этом исследования показали, что соблюдение подобных схем голодания может снизить массу тела примерно от 2,5 до 9,9%, снизить уровень глюкозы и липидов крови (холестерин).

! Более длительные периоды голодания (свыше суток) могут быть опасны для здоровья.