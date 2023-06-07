Герой спецоперации «Z» капитан Халиуллин ликвидировал опорник националистов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Подозрение — мать премудрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще предупреждал: «В кабинете врут, а в поле бьют».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ НА ПОЛЕ БОЯ

Прапорщик Владислав Усиков

«Прапорщик Владислав Усиков выполнял задачи по обеспечению специальной связью батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции БТГр подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. В ходе очередного вражеского залпа специальная аппаратная связи была выведена из строя. Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает подразделение четкого и координированного управления, Усиков лично, невзирая на атаки противника, оперативно восстановил работоспособность аппаратной. Самоотверженные действия прапорщика Владислава Усикова на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой, обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск».

НА ПУТИ КОЛОННЫ СНЯЛ ШЕСТЬ ФУГАСОВ

Младший сержант Юрий Невежин

«Младший сержант Юрий Невежин в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов. В ходе ведения инженерной разведки на участке дороги Юрий обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру, после чего приступил к разминированию. Противник, стремясь не допустить целостность минно-взрывных заграждений, приступил к обстрелу участка дороги. Не взирая на угрозу собственной жизни Юрий лично обезвредил шесть вражеских управляемых фугасов. Также Невежин в условиях регулярных обстрелов со стороны территорий, подконтрольных украинским неонацистам, неоднократно выполнял задачи по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район. За время участия в специальной военной операции младший сержант Юрий Невежин обнаружил и уничтожил более 150 взрывоопасных предметов в том числе иностранного производства».

ЛИКВИДИРОВАЛ ОПОРНИК НАЦИОНАЛИСТОВ

Капитан Руслан Халиуллин

«Расчет батареи противотанковых управляемых ракет под командованием капитана Руслана Халиуллина выполнял задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы российских военнослужащих, освобождающих один из населенных пунктов, занятых украинскими националистами. Продвигаясь по заданному маршруту Халиуллин обнаружил в лесополосе на окраине поселка взводный опорный пункт боевиков. Оценив обстановку капитан Халиуллин приказал подчиненному расчету скрытно занять позиции. Точным залпом ПТУР Халиуллин и его подчиненные уничтожили взводный опорный пункт противника и большое количество боевиков. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи капитан Руслан Халиуллин награжден медалью «Суворова»».