Грудь четвертого размера, перепачканная кровью: Внучка Боярского шокировала своим видом

Внучка Михаила Боярского Екатерина. Фото: соцсети.

Внучка главного Д’Артаньяна страны Екатерина унаследовала харизму своего знаменитого деда Михаила Боярского. Девушка решила стать певицей и уверенно покоряет шоу-бизнес. 24-летняя наследница известной фамилии показала в Сети новый клип, в котором она предстает в очень необычном виде.

Екатерина назвала свой новый трек «Бывшая подруга». В видео начинающая рэперша предстает в топе, обтягивающем ее бюст четвертого размера, короткой юбке и колготках в сетку. Размазывая по груди красную краску, имитирующую кровь, Боярская проникновенно читает рэп, посвященный заклятой подруге.

. Размазывая по груди красную краску, имитирующую кровь, Боярская проникновенно читает рэп. Фото: кадр видео.

В своих песнях Екатерина создает образ дерзкой девчонки, которая не слушает родителей.

«Мои предки мне не доверяют, ведь они меня не знают. Хочу жить как модель с той обложки журнала. Светят камни на ушах — это Dolce & Gabbana», - поет девушка.

В семье Михаила Боярского почти все занимаются творчеством. По стопам звезды «Трех мушкетеров» и его жены, актрисы Ларисы Луппиан, пошла дочь Лиза. Ее муж Максим Матвеев играет на театральной сцене и снимается в сериалах. А вот брат Елизаветы Сергей Боярский выбрал совсем другую стезю – политическую, и сейчас является депутатом Госдумы. Его старшая дочь Екатерина решила продолжить семейную династию. Внучка Боярского выбрала себе творческий псевдонимом Venna. Ее дебют состоялся в 2021 году с песней «Bad Girl». Позже девушка сняла клип на нее.

В клипе блондинка Катя стала брюнеткой. Фото: кадр видео.

Внучка Боярского не раз говорила, что гордится своими пышными формами. Поэтому она ни в коем случае не собирается делать модную сейчас операцию по уменьшению груди.

У отца Екатерины Сергея Боярского в свое время тоже были все шансы стать актером. В юности он основал свою группу. В 2022 году коллектив даже записал первый альбом и снял на «Мосфильме» клип «Будь посмелей». Но потом Боярский-младший разочаровался в музыке и поступил учиться в в Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, где окончил факультет экономики и финансов.