Замминистра вручил героям СВО новые награды и погоны

Отличившимся военнослужащим было вручено более 30 государственных наград. Фото: скриншот

В военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

В ходе церемонии награждения генерал-полковник передал военнослужащим слова благодарности от имени Министра обороны Российской Федерации.

«Отличившимся военнослужащим было вручено более 30 государственных наград, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевские кресты»», - прокомментировали кадры торжественного мероприятия в Минобороны России.

Горемыки лично поздравил одного из военнослужащих с присвоением первого воинского звания офицера и вручил погоны младшего лейтенанта.

По окончании церемонии награждения Виктор Горемыкин сказал воинам слова благодарности, побеседовал с ними, ответил на интересующие их вопросы.