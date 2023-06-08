Зеленский не может скрыть обиды на мир

Зеленский обижен и раздражен, а потому выплескивает свое раздражение на других первому встречному Фото: REUTERS

Становится боязно за психику президента (пока еще) Украины Володымыра Зеленского. Тонкого душевного строения нервный нелох с каждым днем чувствует себя все более покинутым друзьями и союзниками. Как всякому артисту, ему важны признание публики, он хотел бы утопать в море позитива и букетов, купаться в выражениях восхищения и т.д. А его с каждым днем динамят все больше и все чаще. И даже те же журналисты вопросы задают какие-то не про то, сколько денег ему надо еще дать, а что он собирается делать дальше. Или еще хуже, как журналист газеты Bild, который вдруг решил узнать, какими доказательствами располагает Киев, обвиняя в катастрофе с Каховской ГЭС Россию.

- Какие доказательства мы можем иметь? – взвился Зеленский буквально на ровном месте, тем самым без слов ответив, что никаких доказательств у Киева нет. - Когда мы будем на месте, то соберем доказательства.

А как же видеозаписи, средства объективного контроля и т.д.? Нет, сомнений в том, что "специалисты" потом смогут понатащить на место происшествия всего, что сочтут необходимым, у нас нет. Притащил же кто-то и положил на дно аккурат к подорванной трубе "Северного потока" водолазный ботинок, доказывающий, что… А что, собственно тот доказывает? Что там кто-то переобувался что ли? Вот только по такой логике, если верить Зеленскому, никаких доказательств у него так и не появится. Большую смузи себе по морде размажь, а не плотину Каховской ГЭС под контроль Украины.

Публики нет, Зеленский обижен и раздражен, а потому выплескивает свое раздражение на других первому встречному. В данном случае, корреспонденту немецкого издания. Именно через него президент Украины высказывает миру свою обиду на него. В данном случае, на ООН (уже не в первый раз, перед этим интервью он на пресс-конференции заявил, что после празднования Дня русского языка в ООН ему не о чем говорить с этой организацией) и на Международный Красный Крест. По его мнению, эти организации проигнорировали просьбу Зеленского о помощи в ситуации с плотиной Каховской ГЭС.

- То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа, — подчеркнул Зеленский, и безудержная фантазия понесла его тут же в параллельную Вселенную. - Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень сложно.

Могут видеть или видят? Какая разница. А почему только с другой стороны они могут видеть, а с этой не могут? Уж не потому ли, что Зеленский хочет доказать, что были жертвы, но лишь на российском берегу Днепра? Но это между делом, а главное, на чем он делает упор, что Международные структуры, к которым он обратился за помощью, либо не дали ответа на запросы Киева, либо отказали в предоставлении помощи "в дипломатических формулировках".

Президент заявил, что он "шокирован". Ну как же, понимаем- "звезда в шоке". Не потому ли, Володымыр, что ты сам слишком много раз до того кричал: "Волки! Волки!" Твои крики стали обычным фоном, твои нерыжие засаленные кудри примелькались. При произнесении твоей фамилии люди уже морщатся, и даже за океаном о тебе говорят, как о потном и разжиревшем крысоподобном существе. Не такой популярности ты хотел, да?

Право слово, Зеленскому в этой ситуации можно было бы даже посочувствовать, оставайся он обычным небесталанным комиком, в ситуации, когда ему не аплодируют, а его игнорируют. Но не в нынешней, когда он уже давно не комик, а президент, который нещадно льет кровь своих сограждан, безжалостно посылая их на смерть ради торжества идеи укробандеровского нацизма. Еврей в амплуа украинствующего нациста – наверное, нет на этой земле ничего более омерзительного. И от этого Зеленскому уже не очиститься и не отмыться, как бы он ни "плакал" и ни обижался.

Не по шапке оказался сам Сенька, но это уже ничего не меняет. Бешеных собак не уколами лечат, а уничтожают.