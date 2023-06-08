Спасатели эвакуировали более 300 человек с территорий Херсонской области

Фото: МЧС

После того, как вечером в среду, 7 июня, по поручению президента Владимира Путина глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков командировал в Херсонскую область руководителей из Центрального аппарата своего ведомства - работы по оказанию помощи местным жителям здесь проводятся ещё более активно.

Для координации действий спасателей на Херсонщину прибыла оперативная группа во главе с замминистра Анатолием Супруновским.

Фото: МЧС

«За минувшие сутки с подтопленных территорий эвакуировано более 300 человек, в том числе 70 детей, - сообщили «Комсомольской правде» в четверг утром, 8 июня, в пресс-службе ведомства (дежурная - Юлия Метина.). - На предстоящие сутки спланирована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 45 человек, будет задействовано 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств».

Кроме того, к месту проведения аварийно-спасательных работ выдвинулась и аэромобильная группировка Южного регионального отряда МЧС.

«В зону бедствия в ближайшие часы прибудут ещё 50 человек, - читаем в оперативной сводке, - туда же направляется и 18 единиц техники…»