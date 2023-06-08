88 регионов России и 4500 участников: в Самарской области стартовала масштабная Добро.Конференция

В церемонии открытия Добро.Конференции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Андрей Савельев

Во вторник, 6 июня, Самаре состоялось открытие масштабного всероссийского мероприятия – «Добро.Конференции-2023». В регион съехались 4500 волонтеров из 88 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины.

Накануне официального открытия участники конференции ознакомились с волонтерскими практиками губернии, а также пообщались с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым во время панельной дискуссии. Глава региона отметил, что волонтеров, помимо доброты, отличает храбрость и истинный патриотизм.

– Я часто езжу на Донбасс – там все ощущается по-другому. Рад тому, что наши самарские волонтеры тоже неоднократно бывали на территории новых регионов нашей страны. Оказывается помощь и поддержка: земляки собрали и отправили на Донбасс более 6 тысяч тонн гуманитарных грузов, – обратился к присутствующим губернатор.

Дмитрий Азаров также встретился с председателем комитета Госдумы по молодежной политике, председателем совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым. Он отметил, что мероприятие играет важную роль для всех участников и поблагодарил губернатора за поддержку добровольческого движения.

– Регион у вас лидер. Я общался с ребятами-волонтерами – все говорят, что поддержка всегда есть, – подчеркнул Артем Метелев.

Масштабное мероприятие объединило 4500 волонтеров из 88 регионов России. Фото: Андрей Савельев

Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев поблагодарил за выбор места проведения конференции.

– Самара и Самарская область всегда были лидером по количеству участников движения. Дмитрий Игоревич, спасибо, что собрали всех тех, кому небезразлично дарение добра людям, за то, что объединили тех, кто избрал для себя это в качестве миссии, – обратился он к Дмитрию Азарову.

Самарская область действительно занимает лидирующую позицию в сфере добровольчества. В волонтерскую деятельность вовлечены 195 тысяч жителей региона, еще свыше 500 принимают участие в различных акциях. Губернатор уверен: Добро.Конференция даст возможность участникам познакомиться, подружиться и объединить усилия.

– Обменявшись опытом, вы получите новые знания, навыки, и во благо людей претворите в жизнь лучшие проекты на территории своих регионов, – выразил уверенность Дмитрий Азаров.

«Добро.Конференция-2023» продлится до 10 июня. В рамках мероприятия пройдет проектная сессия «Модель социализации вернувшихся военнослужащих», стартует всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» и грантовый конкурс, организованный Росмолодежью. Участники также смогут принять участие в образовательных и тренинговых программах.