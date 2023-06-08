Что почитать ребенку в День океана?

8 июня, Международный день океанов – хорошее время для знакомства с водной стихией и ее обитателями.

8 июня, Международный день океанов – хорошее время для знакомства с водной стихией и ее обитателями. Руководитель детского книжного издательства «Ламинария» Мария Терехова составила собственный список самых красивых, полезных и трогательных книг, которые помогут лучше узнать и полюбить подводный мир.

«Якари и облако над водой», Дериб и Жоб, издательство «Ламинария»

Комикс о маленьком индейце Якари, ставший классикой и переведенный на многие языки мира. В этой истории мальчик знакомится с океанской белухой, которая загадочным образом попадает в реку.

«День, когда я встретил кита», Дэвис Бенджи, издательство «Поляндрия»

История дружбы малыша Ника и китенка, выброшенного на сушу во время бури. Мальчик понимает, что на берегу киту небезопасно, и решается поселить его в своей ванной.

«Кит плывет на север», Анастасия Строкина, издательство «КомпасГид»

Сказка о загадочном зверьке мамору, который плывет через океан на спине огромного кита, чтобы найти «свой» остров и стать его хранителем.

«Улитка и кит», Джулия Дональдсон, Аксель Шеффлер, издательство «Машины творения»

Дружба не знает границ и может случиться даже между огромным китом и улиткой. Мощный обитатель океана катает малышку на своем хвосте, знакомя со всеми чудесами мира. А улитка устраивает настоящую спасательную операцию с участием ребят, учителей и пожарных, когда ее большой друг попадает в беду.

Комикс «Морские животные», Кристов Казнов, издательство «Пешком в историю»

Веселая и познавательная книга об обитателях Мирового океана. На страницах комикса – рак-щелкун, выпускающий «скоростной» пузырь одним движением клешни, осьминог, способный открывать консервную банку, и еще много забавных и невероятно находчивых животных.

«Тысяча и одна рыба», Иоанна Жезак, издательство «Ад Маргинем»

Книга повествует об увлекательном путешествии маленьких рыбок, во время которого они знакомятся с обитателями Большого барьерного рифа и опускаются в океанские глубины, уходя от множества опасностей. В подготовке издания принимали участие сотрудники Московского зоопарка.

«Русалки и легенды», Реми Жиордоно, Оливия Года, Лора Перез, издательство «Ламинария»

Книга с невероятными иллюстрациями, которая понравится не только детям, но и подросткам. Это сборник сказок и преданий о прекрасных, загадочных и порою коварных существах, обитающих в водной стихии. Среди них – немецкая красавица Лорелея, сирены, поющие Одиссею, и инуитская девушка, превращающаяся в тюленя.

«Мама — суперагент. У каждой мамы есть суперспособности — даже если пока она об этом не знает!», Вероника Бондаренко, издательство «Комсомольская правда»

Как окружить детей океаном заботы и внимания, и при этом все успевать? Многодетная мама, проактивный тренер по грудничковому плаванию и блогер с многотысячной аудиторией Вероника Бондаренко в книге «Мама — суперагент» дает тысячи позитивных лайфхаков и бесценные рекомендации по поводу всего, из чего состоит настоящая, без фильтров и лукавства, жизнь родителей.