Черчение возвращается в школы: за циркули возьмутся ученики средних и старших классов

Черчение возвращается в школы Фото: Shutterstock

Папы и мамы, бабушки и дедушки, доставайте с антресолей кульманы и готовальни и срочно вспоминайте, как строить проекции и рисовать объемные предметы. Будете детворе помогать.

Черчение изучали все советские дети, начиная с 1930-х, в нулевых предмет стал факультативным, а в 2019-м его вообще исключили из программы. Теперь запущен обратный ход. Основы черчения появятся в 5-9 классах, а в старшей школе в инженерных классах это будет учебный курс, начиная с 2024/25 учебного года. Так сказано в поручении Президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Сколько часов, кто будет учить и чему именно – это все пока в разработке. Конкретику обещают в августе. Но скорее всего основы сделают частью «ИЗО» или включат модулем в «Технологию» (черчение, как оказалось, и сейчас там есть, но часов очень мало). Конкретика будет в августе.

А пока на образовательных каналах разворачиваются бурные дискуссии. «Зачем заставлять детей чертить вручную, если есть куча компьютерных программ?» - недоумевают одни, напоминая, что школьники и так сильно перегружены. «Стране надо промышленность возрождать, большой спрос на квалифицированных инженеров!» - парируют другие. Преподаватели технических факультетов сетуют, что наплакались с первокурсниками, которые даже спичечный коробок не могут в проекции нарисовать - приходится сначала азы давать, а потом уже браться за вузовскую программу. А еще сторонники говорят, что учиться чертить полезно абсолютно всем детям, потому что развивает пространственное и творческое мышление, мелкую моторику, тренирует внимание, память, силу воли, аккуратность.

- За полвека черчение, конечно, изменилось. Сейчас главный инструмент не кульман, а компьютер, рутинные работы, на которые раньше тратили по 2-3 часа - вывести красиво буквы или обвести чертежи – автоматизированы, - говорит Анна Веселова, автор Ютуб-канала с уроками по черчению, в прошлом преподаватель инженерной графики. - Однако ручное черчение – необходимая база, и надо начинать с него. Чтобы потом школьник мог пересесть за компьютер и использовать САПР (системы автоматизации проектных работ: Ред.), а потом еще и воплотить деталь в материале на 3-д принтере или сделать свой проект.

К слову, по данным порталов для поступающих, профессию «Преподаватель рисования и черчения» можно получить сейчас в 74 вузах страны, так что проблем с учителями быть не должно.