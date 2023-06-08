8 июня - профессиональный праздник специалистов, которые посвятили себя заботе о людях

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В очень многих жизненных ситуациях, от рождения ребенка до выхода на пенсию, мы можем рассчитывать на социальную поддержку от государства. Сегодня отмечается профессиональный праздник специалистов, которые посвятили себя заботе о людях, нуждающихся в поддержке. 8 июня - День социального работника.

Пособия семьям с детьми, выплаты пенсионерам и организация центров общения для представителей старшего поколения, помощь людям с инвалидностью и уход за гражданами преклонного возраста, которые не могут обслуживать себя в быту - этим и многим другим занимаются сегодня социальные работники. А еще проводят акции в помощь нашим бойцам и мирным жителям в зоне СВО.

Такая работа требует огромной отдачи, неравнодушия, отзывчивости и ответственности. «Комсомольская правда» поздравляет с профессиональным праздником всех, кто занят социальной поддержкой в нынешнее непростое время, когда она особенно актуальна. Всем сотрудникам и организациям, в которых они трудятся, включая Социальный фонд России, мы желаем сил, крепкого здоровья и успехов во всех делах.