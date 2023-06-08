60% россиян признаются, что постоянно не высыпаются

Опрос сайта KP.RU показал, что почти постоянно от недосыпа страдают 60% населения Фото: Shutterstock

Хроническая усталость и постоянный недосып – одна из самых распространенных проблем россиян. Опрос сайта KP.RU показал, что почти постоянно от недосыпа страдают 60% населения.

40% опрошенных говорят, что страдают от хронического недосыпа. Им не удается отдохнуть даже в выходные. Кто-то мучается от неудобного рабочего графика, кто-то просыпается рано из-за маленьких детей, остальные признаются, что просто не умеют планировать время.

Еще 20% также говорят, что выспаться им удается очень редко, в будние дни они никогда не чувствуют себя бодрыми, по утрам их спасает только кофе.

8% россиян рассказывают, что в выходные им удается отдохнуть, но в конце рабочей недели они все равно чувствуют недосып и накопившуюся усталость. Вставать рано утром несколько дней подряд для них оказывается весьма непросто.

А вот 17% говорят, что высыпаются почти всегда, чувствуют себя вялыми и разбитыми, только если накануне легли очень поздно, но это случается с ними нечасто.

И только 15% опрошенным недосып не знаком. Их них 8% рассказывают, что выстроили довольно комфортный ритм жизни и всегда высыпаются, чувствуют себя отдохнувшими и продуктивными.

Хроническая усталость и постоянный недосып – одна из самых распространенных проблем россиян

«Недосып бывает у тех, кто не умеет планировать свое время. Если до утра в интернете сидеть, конечно, будет недосып», - делится своим рецептом бодрости участник исследования.

Оставшиеся 7% отмечают, что у них нет потребности и продолжительном сне, они не любят с утра поваляться в кровати, как правило, для отдыха их организм требует всего 4-6 часов сна, и они готовы снова вести активную деятельность. Более того, некоторые добавили, что страдают, наоборот, не от недосыпа, а от бессонницы, часто они могут гулять почти до утра, а на следующий день всего после пары часов сна, вновь чувствуют себя прекрасно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,2 тысячи человек.