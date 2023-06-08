В смертельном сидре оказался метанол со склада МВД: новые детали дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем

Магазины, где люди покупали ядовитый сидр, сначала закрылись. Но сейчас многие вновь работают Фото: Марина ДОЛГОВА

О массовых отравлениях напитком «Мистер Сидр» стало известно в понедельник, 5 июля. Накануне в больницы города Димитровграда Ульяновской области стали поступать пациенты с явными признаками тяжелейшего отравления. В основном молодые, в возрасте 25 – 35 лет. Власти официально сообщили о смертельных случаях. Выяснилось, что все пострадавшие в выходные покупали напиток от самарского производителя. Были уверены, это настоящий безопасный сидр – как и было написано на упаковке.

Разноцветный напиток продавали по 50 рублей за литр

Плодовитый бизнесмен из поселка Винтай Самарской области снабжал «Мистером Сидром» все регионы Поволжья, Крым, Курганскую область, Астрахань и многие другие территории. В 16 регионах изъяли 150 литров суррогатного сидра. В пробах нашли ядовитый метанол – им и травились люди. Эксперты высказывали различные версии происхождения смертельного спирта. И вот выяснилось: ядовитое сырье попало на производство «АНДИ» со склада «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД России по Самарской области».

- Сотрудники МВД России провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой «Мистер Сидр», - сообщает МВД. - Было проверено большое количество магазинов, складских помещений и транспортных средств. Отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков.

И следы нашлись. Оказалось, в смертельный сидр попал метанол, который своего часа ждал 10 лет. Контрафакт конфисковали («в ходе проверочных мероприятий») в 2012 году. И сейчас его просто украли: подозреваемых уже задержали, устанавливаются их сообщники. А пустил их на территорию сержант полиции, охранявший склад.

- Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области, - говорится в официальном сообщении МВД.

Также будет уволен начальник «Центра хозобеспечения», полковник внутренней службы Александр Ремнев.

В партиях сидра нашли метиловый спирт Фото: Марина ДОЛГОВА

Везде был метанол

А ведь смертельный «Мистер сидр» успел натворить дел. 33 человека погибли, 103 пострадали – таковы цифры на вечер четверга, 8 июня. В больницах находятся 70 пациентов, среди них есть несовершеннолетние: 14 летний мальчик, 16, 17 летние девушки. Тем временем, опасный напиток от производителя «АНДИ», которому всего полтора года, продолжают находить по всей России. Сейчас в 16 регионах изъяли уже около 150 000 литров «Мистера Сидра» и «Лето Сидра» - этикетки на продукции самарского производителя компании «АНДИ» были разные, но состав внутри один и тот же. Вода, спирт, ароматизатор на основе этилбутерата (это дешевое химическое вещество, дающее напитку запах ананаса или апельсина, опасен в излишних концентрациях). Данные проверки содержимого еще обнародовали не везде, но в Ульяновске, в Самаре, в Саранске и в Нижнем Новгороде заявили, что в пробах обнаружен именно метиловый спирт (пищевой - этиловый).

В Богородске сидр покупали здесь Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Перешел на алкоголь с зерна

Владелец компании «АНДИ» Анар Гусейнов арестован. «КП» удалось выяснить: ему 32 года, родился в Белгороде, переехал в Самару с семьей, занимался фермерским хозяйством. Еще в 2016 году начал торговать зерном, но потом решил найти более выгодное дело. В 2021 году запустил производство сидра и прочих плодовых вин. Бизнес пошел в гору, уже в 2022 году выручка компании по продаже «Мистера Сидра» составила 9,3 млн рублей, а чистая прибыль – миллион «на руки». Гусейнов обзавелся неплохой квартирой с видом на Волгу в элитном районе Самары на 5-ой просеке в ЖК «Город Солнца».

То, что Анар называл сидром, на деле представляло собой низкопробный коктейль, ароматизированный различными вкусами – «Пина-Колада», «Голубая лагуна» и т.д.

Очевидно, что спирта, который бутлегер добавлял в напиток, в сидре не должно быть вовсе – алкоголь здесь получается путем естественного брожения. Но брожение – это долго, а качественные компоненты – дорого. Добавить спирт в жидкость с ароматизаторами гораздо быстрее, дешевле и проще. Потом остается только продать: как говорят эксперты, спрос есть у небольших магазинов, где меньше контроля. На пивной напиток можно было не получать лицензию, а содержимое кег за эти годы никто не проверил.

Бизнесмена арестовали на два месяца

- Когда полиция приехала на место производства отравленного сидра, один из работников рассказал, что Анар велел уничтожить всех следы деятельности, спиртосодержащую жидкость и этикетки, - рассказал «КП»-Ульяновск» помощник прокурора Ленинского района Ульяновска Александр Дозоров. – За этим их и застали, но они не успели этого сделать.

Также оказалось, что раньше Анар уже представал перед судом за оборот продукции без подтверждающих легальность документов. Но на первый раз отделался предупреждением.

Стремительные отравления

Как удалось выяснить журналистам «КП-Самара», первые отравления случились гораздо раньше, но никто не связывал случайные смерти.

Погибший от отравления житель Тольятти Алексей попробовал «голубую лагуну» от «Мистер сидр» в конце мая. Посоветовал напиток продавец вместо разливного пива. После дегустации мужчине стало плохо, наутро состояние ухудшилось. Он отказывался пить воду и запрещал обращаться в больницу. Врачей вызвали только вечером. Несколько дней за жизнь мужчины боролись медики, перевели в реанимацию и там он впал в кому.

- Оказалось, брат скончался от сильного токсического отравления ядом неизвестного происхождения. Мама сразу заговорила про какую-то голубую жидкость, потом стало понятно, что это сидр. Пазлы сошлись, когда стали появляться новости о массовой гибели людей. Мы все поняли, - рассказал сестра Алексея. Мужчина умер в субботу, в понедельник появились сообщения о массовых отравлениях.

Сергей выпил "Мистер Сидр" вместе с женой

В Самарской области жертв тоже стало больше. Суррогатным сидром отравились супруги – 48-летний Сергей и 47-летняя Ирина. Их тела нашла дочь-студентка, которая вернулась в понедельник домой от бабушки. Мама и папа лежали на кроватях в разных комнатах и не дышали. На столе были бутылки из-под «Мистера Сидра» с яблочным вкусом.

- Готовлюсь к похоронам, они состоятся завтра. Я пока не понимаю и не представляю, что мне теперь делать, как жить дальше. Сил думать об этом сейчас нет. Живу пока с родственниками, у них нет слов, - плачет девушка.

От смертельной дозы метанола скончалась семейная пара в Богородске Нижегородской области. Сергей и Светлана купили в магазине у дома сидр со вкусом «Мохито». По словам родных, брали его нечасто, когда хотелось чего-то прохладительного, говорили: «Да это же компот».

- Дома были, его стало рвать. Пошел в туалет и упал мертвый. А она сразу после сидра захотела спать и через 10 часов после него умерла, - рассказывает мама погибшего мужчины Лидия Агапова.

В Кургане жертвой стала школьница – она в коме с отеком мозга. Купили напиток с подругой.

– У нее художественный талант и она очень ответственная девочка. Хорошие фантазийные работы, рисунки с натуры, интересная композиция. Предмет «рисунок» давался ей на твердую «пять». Я, если честно, сейчас шокирован этой новостью, – признается учитель Маши Павел Максимов.

ВАЖНО

ОТРАВЛЕНИЕ МОЖНО СПУТАТЬ С ИНСУЛЬТОМ

Как распознать первые признаки отравления

Александра Лунина, токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог

- В первой фазе: пациент испытывает наркотический эффект. Состояние сходно по ощущениям с алкогольным опьянением. Оно может сопровождаться небольшим недомоганием, общей слабостью, тошнотой. Первые признаки отравления метанолом можно спутать с инсультом, ведь яд поражает нервную систему.

Вторая стадия: симптомы гастрита, двоение в глазах, мушки, затем может наступить слепота. Продукты распада метанола, формальдегид и муравьиная кислота, поражают почки. Кружится голова, появляется боль в икроножных мышцах, слабость.

Реакция на метанол зависит от метаболизма пациента, на тяжесть отравления влияют имеющиеся хронические заболевания печени и почек. А вот алкоголики в группе риска отравления метанолом не находятся.

Каковы сроки?

Отравление метанолом имеет скрытый период. Обычно он занимает от 1-2 до 12 - 24 часов, однако при легкой степени интоксикации может растянуться на 2-3 суток. А на то, чтобы полностью вывести метанол из организма, нужно не менее семи суток.