«Законы для макроновской диктатуры»: Во Франции разрешили прослушивать граждан через смартфоны

Как утверждают французские СМИ, местные спецслужбы уже используют подобные методы, но вся информация о таких операциях является гостайной. Фото: Shutterstock

Французские сенаторы дали зеленый свет спорным поправкам к законопроекту «О правосудии», которые позволяют полиции дистанционно включать камеры и микрофоны смартфонов и других гаджетов в рамках расследования. Французы называют подобные методы покушением на свободу граждан и крахом демократии.

Одобренные в первом чтении поправки позволяют полиции активировать геолокацию, камеру и микрофон на устройствах подозреваемых без их ведома. Причем речь идет не только о смартфонах. Любая техника от навигатора в машине до телевизора в спальне может «сдать» своего хозяина. Однако официально такие меры можно применять только в определенных случаях. Активировать геолокацию, чтобы найти подозреваемого, полиция сможет, только если преступление карается сроком от 10 лет тюрьмы. Прослушивать и подглядывать же по закону разрешено только за теми, кто может быть причастен к терроризму или организованной преступности. Технически полиция будет использовать уязвимости в безопасности устройств для установки программ-шпионов, которые без видимых следов превратят любой гаджет в доносчика.

Поправки были одобрены, несмотря на широкую критику подобных методов. Совет Парижской коллегии адвокатов заявил, что эта мера «представляет собой особенно серьезное нарушение уважения к частной жизни, которое не может быть оправдано охраной общественного порядка». Даже один из французских полицейских усомнился в необходимости этой затеи: «Отморозки все равно приспособятся, купят телефоны без камер и всё такое». Единственное, что удалось отстоять противникам закона, - увеличить до 10 лет срок, начиная с которого можно активировать геолокацию.

Как утверждают французские СМИ, местные спецслужбы уже используют подобные методы, но вся информация о таких операциях является гостайной.

Изучив в соцсетях реакцию простых французов на законопроект, можно выделить два лагеря. Первые устало твердят: нас давно прослушивают и так, в чем новость. Другие же провозглашают крах французской демократии и сомневаются в том, что новые методы будут использоваться по назначению. Сторонников найти практически не удалось. Вот несколько типичных комментариев в соцсетях:

«Неудивительные законы для макроновской диктатуры».

«Можно называть это методами диктатур, но США с АНБ показали нам такой путь к демократии».

«Это очень скользкий путь. Прослушка политических оппонентов, журналистов или любого обычного гражданина не за горами».

Один из комментаторов пишет: «Это будет посерьезней пенсий, почему такое безразличие?». И действительно, «цифровая слежка» не вызывает столь бурной реакции, но французы продолжают протестовать из-за пенсионной реформы, а уровень недовольства властью настолько высок, что каждый шаг вызывает раздражение и подливает масла в огонь. Правительство же будто проверяет само себя на прочность, продолжая дразнить избирателей непопулярными законами.