«Мы умеем работать вместе»: Мишустин призвал укреплять продовольственную безопасность на пространстве ЕАЭС и СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком составе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг в Сочи Михаил Мишустин принял участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Мишустин заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении СНГ.

- Мы умеем работать вместе, находить взаимовыгодные развязки в самых сложных ситуациях, - отметил премьер.

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ делегациями было подписано 15 документов. В их числе, соглашение о свободной торговле услугами, соглашение об обмене данными мониторинга радиационной обстановки, а также меморандум о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству на сетях электросвязи.

Выступая на заседании Евразийского межправсовета (Россия в этом году председательствует в ЕАЭС) Мишустин заявил о необходимости укреплять продовольственную безопасность и технологический потенциал. Это поможет странам «пятерки» (в объединение входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) противостоять современным вызовам. Поэтому Мишустин предложил создать систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности стран Евразийского экономического союза, а также сформировать чрезвычайный продовольственный фонд.

Мишустин также рассказал, что страны ЕАЭС в ближайшие годы планируют перейти на комплексную электронную технологию доставки грузов поездами. Приоритетом для ЕАЭС Мишустин назвал переориентацию торговли на новые направления.

- Мы также прорабатываем новые торгово-логистические цепочки, создаем необходимую инфраструктуру для международных транспортных коридоров. Прежде всего, это Север - Юг с выходами на государства Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии, а также на страны Африки, - сказал премьер.

Главной задачей Мишустин назвал цифровизацию всех транспортных процессов. Это позволит ускорить прохождение пунктов пропуска, оптимизировать логистику, снизить затраты на оформление грузов. По итогам заседания было подписано около десятка документов, в том числе о признании ученых степеней стран ЕАЭС во всех государствах союза. Мишустин отметил, что раньше для этого было необходимо подтверждать документы и проходить целый ряд бюрократических процедур.

Совместно с главами делегаций Мишустин осмотрел промышленную выставку «Евразия - наш дом». На выставке представлены общие достижения стран ЕАЭС и СНГ. Среди них электробус из компонентов, произведенных в странах «пятерки». Основная доля комплектующих произведена в Белоруссии и России. Мишустин и главы делегаций осмотрели электробус изнутри. Они также познакомились с продукцией «Камаза». «Росатом» представил проект сооружения АЭС российского дизайна в странах СНГ. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан совместно реализуют проекты строительства атомных электростанций. Главам делегаций рассказали о самой молодой и эффективной станции в мире - совместном российско-белорусском проекте АЭС.

- Это мировой бестселлер, два мощных блока по 1200 мегаватт, - сказал глава Росатома Алексей Лихачев.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко (справа налево) во время осмотра выставки "Евразия – наш дом". Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Как отметил Михаил Мишустин, Россия готова обсуждать с коллегами по ЕАЭС финансовые вопросы строительства атомных электростанций на их территориях, а также параметры, связанные с мощностью блоков.

Туркменские производители похвалились на выставке своими коврами и джинсами, а киргизы представили лифт собственного производства. Протестировать лифт Мишустин отправил своего заместителя Марата Хуснуллина.

- Можете зайти и нажать кнопочки! - предложили производители Хуснуллину.

Вице-премьер зашел в лифт. Двери закрылись.

- Надеюсь, вы меня выпустите отсюда! - успел крикнуть Хуснуллин.

Впрочем, двери лифта скоро открылись.

Премьеры стран ЕАЭС и СНГ также увидели инновационный баскетбольный эко-мяч, который сделан с использованием переработанного пластика. На каждый мяч уходит 8 полулитровых пластиковых бутылок. Это первый российский мяч, получивший сертификат Международной федерации баскетбола (FIBA) первого уровня. В новом сезоне этим мячом будут играть спортсмены баскетбольной Единой Лиги ВТБ. Премьер Белоруссии Роман Головченко передал Мишустину условный пас мячом, как будто играя в волейбол. Российский премьер в свою очередь передал мяч своему кубинскому коллеге Мануэлю Марреро Крусу (Куба является страной наблюдателем в ЕАЭС).

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Мы способны совместно выпускать продукцию такого качества, которое не уступает зарубежному, - заверил Мишустин журналистов.