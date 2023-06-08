Шнуров споёт за 13 миллионов, а SHAMAN - за девять: сколько платят звёздам за корпоративы

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С тех пор, как известные события перетасовали шоу-бизнес, словно колоду карт, прошло уже больше года. За это время на небосклоне взамен упавших зажглись новые звёзды. Могли ли мы когда-нибудь представить, что песню Пугачевой на стихи Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной" будет петь... балерина Волочкова? А вот теперь запросто: на днях королева шпагатов исполнила этот номер, и надо признать, очень старалась.

Но кроме шуток, за последние месяцы шорт-лист селебрити заметно обновился. О том, кто этим летом будет королём и королевой вечеринок, сайт KP.RU спросил у сотрудника известного букингового агентства, где заказывают артистов на корпоративы. Мы составили ТОП-10 самых высокооплачиваемых звёзд на сегодня, однако по понятным причинам наш собеседник предпочел остаться анонимным: артисты очень не любят, когда разглашают их ценник.

1. Сергей Шнуров и "Ленинград": 150 тысяч евро (около 13,1 млн руб)

Сергей Шнуров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Думали, Шнуров пропал из поля зрения? Как бы не так. Да, на ТВ и светских тусовках его не увидишь, но музыкант неплохо себя чувствует на многочисленных заказниках, - рассказывает эксперт. - А как вы хотели? Ему надо семью кормить: двое маленьких детей плюс жена, которая всю жизнь жила в люксе (Ольга Абрамова - дочь металлурга-миллиардера из Екатеринбурга. - Ред.). Тут даже матёрый рокер не забалует.

2. SHAMAN: 100 тысяч евро (около 8,8 млн руб)

Певец Shaman. Фото: Иван МАКЕЕВ

- За последний год собрал огромную армию поклонников, стал востребован на концертах, в том числе на государственные праздники, к дню города и так далее. А вот корпоративы SHAMAN подходят не все, он печётся о своей репутации и конфиденциальности. Зажигать в духе эх гуляй-разгуляй, что, например, хорошо получается у Николая Баскова, он не станет. Зато с удовольствием выступит на празднике какого-нибудь крупного бизнеса, где соберутся мужчины в пиджаках.

3. Гарик Сукачев: 100 тысяч евро (около 8,8 млн руб)

Гарик Сукачев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Гарика Ивановича любят послушать серьезные дядьки. Но в последнее время он почти не принимает заказы, вроде, что-то со здоровьем.

4. Филипп Киркоров: 90 тысяч евро (около 7,9 млн руб)

- Филиппа берут самые статусные заказчики. С заказниками он не частит, на всё подряд не бросается. Но если соглашается, можно не сомневаться: всё будет в ажуре.

5. Николай Басков: 80 тысяч евро (около 7 млн руб)

- Король корпоративов. И, кстати, он не только поёт, но и прекрасно ведет мероприятия. Гонорар отрабатывает на все 100%.

6. Иван Ургант: 75 тысяч евро (около 6,6 млн руб)

- Несмотря на отмену на федеральных каналах и негативный информационный шум, Ивана по-прежнему приглашают. Мероприятия, как правило, интеллектуальные или тусовка для бизнеса. Иван еще и поет со своей группой, но, как правило, это не требуется - его юмор куда интереснее.

7. Дмитрий Нагиев, 60 тысяч евро (около 5,3 млн руб)

- Заказников немного, но есть. Уж больно хорош Нагиев в роли ведущего. Но цену себе знает, брататься с заказчиками под коньячок не станет.

8. Анна Asti: 50 тысяч евро (около 4,4 млн руб)

- Сегодня у певицы пик популярности - её хотят все, и она с удовольствием соглашается на корпоративы, правда, подняла ценник. Кто бы мог подумать, что уход из группы и запрет на исполнение старых хитов в итоге придаст такое мощное ускорение. У Анны осталось главное - её псевдоним. А вот новой солистке группы Artik & Asti не повезло: все вечно путаются, кто она - новая Асти или Севиль (настоящее имя девушки. - Ред.).

9. Леонид Агутин: 40 тысяч евро (около 3,5 млн руб)

- Стабилен и всегда востребован. Его участие - гарантия хорошего вечера.

10. Джони: 25 тысяч евро (около 2,2 млн руб)

- Тоже на подъеме - жутко модный певец, которого хотят и блогеры, и взрослая публика. Шикарный голос, поет живьем, под него можно и выпить, и потанцевать. Одним словом, респект.

КСТАТИ

А сколько зарабатывали уехавшие?

Вот сколько получали за корпоративы сбежавшие из России звезды шоу-бизнеса:

Земфира (признана иноагентом в РФ) - 200 тысяч евро;

Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) - 120 тысяч евро;

СПЛИН - 75 тысяч евро;

Машина Времени - 70 тысяч евро;

Литл Биг - 60 тысяч евро;

Вера Брежнева - 45 тысяч евро;

Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) - 35 тысяч евро;

Лайма Вайкуле - 35 тысяч евро;

Монеточка (признана иноагентом в РФ) - 20 тысяч евро.