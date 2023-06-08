Сообщение российских бойцов, отражающих "прорыв" ВСУ: "Держимся, вчера отбили четыре атаки"

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Новости со Степного фронта из окрестностей Токмака, из первых рук. Товарищ мой, армейский снайпер, дождался передышки и смог связаться, отправил пару голосовых:

- Как у вас там? Держитесь?

- Пока держимся, вчера четыре атаки отбили. Укроп нормально накрошили.

- Неожиданно было? Ждали?

- Они еще несколько дней назад начали свои минные поля снимать, понятно зачем. Полезли, их артиллерия с авиацией размотали. Пока перегруппировываются. Думаю, в следующий раз если пойдут, то не так лихо, как пытались вчера".

Я был на этом участке фронта в начале мая. Пологие, очень протяженные скаты холмов, изрезаны лесопосадками. У нас там на удивление все нормально со средствами РЭБ и наблюдения, сюрприза быть не могло. И еще, именно в этом месте 19 апреля наши разбили украинскую бронегруппу. Тоже видел. Тот инцидент тоже называли "наступлением", но сегодня мы понимаем, что это была лишь разведка боем. Непонятно, почему они еще раз ткнулись в то же место. С удовольствием отмечу отличную работу нашей артиллерии и авиации, которая умеет.