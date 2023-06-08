Софью Сапегу выпустили из тюрьмы в Белоруссии. А люди помилуют?

Софья Сапега. Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Россиянку Софью Сапегу выпустили из тюрьмы в Белоруссии. Девушка, осужденная в Белоруссии по семи статьям, получившая шесть лет колонии, была помилована лично президентом республики Александром Лукашенко. А его об этом попросил российского губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он же и приехал встретить землячку из тюрьмы (Софья - россиянка, уроженка Владивостока).

Кожемяко со своей стороны поблагодарил Лукашенко, который «поступил по-отечески». Сапега - Кожемяко и Лукашенко - говорит, что еще за час до освобождения ничего не знала о «большом сюрпризе».

Вот и закончилась громкая история с севшим в Минске самолетом, «с опасными госпреступниками на борту».

Каждый из действующих лиц (мы говорим, конечно о Лукашенко и Кожемяко) в этой истории поступил так, как должен был: Александр Григорьевич - мудро и человечно. Олег Николаевич - сделал все, чтобы вытащить заблудшую землячку из трясины, куда та забрела.

Но давайте не будем забывать, за что Сапега осуждена: она была администратором оппозиционного телеграм-канала, куда во время белорусских протестов собственноручно сливала личные данные белорусских силовиков и всех, кто стоит на стороне власти. Данные живых людей! Адреса, телефоны, школы и детсады, куда ходят их дети. Все! В открытый доступ.

По ее сообщениям упоротые змагары заваливали милиционеров угрозами по телефону, прокалывали шины и били машины омоновцам, присылали траурные венки родственникам сотрудников спецслужб… А некоторые даже пытались «поговорить» с их детьми «про маму и папу»…

Сколько людей пострадало от «борьбы за свободу» Софьи Сапеги? Тысячи? Десятки тысяч? Они-то помилуют ее вместе с президентом?