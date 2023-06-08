Небо над Нью-Йорком очистилось от смога, вызванного лесными пожарами в Канаде

Причиной смога стали лесные пожары, вот уже две недели бушующие в соседней со Штатами Канаде. Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэр Города Большого Яблока Эрик Адамс приняли участие в экстренных брифингах, посвященных ситуации с резким ухудшением качества воздуха в Нью-Йорке.

Два последних дня небо над Нью-Йорком и городами восточного побережья США было затянуто едким оранжевым смогом. На улицах было темно, тяжело дышать, движение транспорта существенно замедлилось.

Причиной этому стал густой дым от масштабных лесных пожаров, вот уже две недели бушующих в соседней со Штатами Канаде.

Сегодня в Нью-Йорке ситуация значительно улучшилась – небо чистое, запах гари практически не ощущается. Однако власти штата пока не отзывают свое предписание, обращенное к населению, с призывом носить маски и по возможности оставаться дома. Кроме того, решено, что бесплатные маски будут выдаваться всем желающим за счет казны.

В соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси в ряде школьных округов и сегодня отменены занятия.

Аэропорты Нью-Йорка сообщают о незначительных задержках самолетов направляющихся в сторону Канады, метеослужбы следят за перемещением облаков дыма, мешающих движению авиалайнеров.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что расслабляться пока не стоит: пожары в Канаде продолжаются, а направления ветра постоянно меняются. Он сказал, что синоптики не исключают, что смог может вернуться в Нью-Йорк и сегодня, правда, на более короткий период времени.

В течение всего вчерашнего дня Нью-Йорк находился в первой тройке городов мира с самым грязным воздухом. Это случилось впервые за всю историю наблюдений.