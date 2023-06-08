«После меня хоть потоп»: зачем Зеленский подорвал ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«После меня хоть потоп» - говорил французский король Людовик ХV. Американский гаулейтер на Украине Зеленский подорвал Каховскую ГЭС, затопил часть нашей Херсонской области и создал питьевую угрозу для Крыма. Этим он попытался пустить дымовую завесу, переключить внимание от украинского «контрнаступа» на экологическую катастрофу, вину за которую, разумеется, хочет возложить на Россию. Даже неистовый Адольф перед тем, как пустить пулю в лоб, лишь подтопил берлинское метро, но не решился затопить Германию.

Штаты постепенно понимают, что Украина в нынешней ситуации уже не может быть приоритетом. Укрепление отнюдь не проамериканской организации БРИКС, перерасчеты многих стран в национальной валюте, оживление антиамериканизма в Латинской Америке, Африке и Азии, ухудшение отношений с Китаем, – все это грозит США серьезными неприятностями. Тут не до Украины. Разумеется, «политкорректный» Запад никогда не признает своего поражения и в любом случае будет называть это «победой».

Уже сейчас наметилась опасная тенденция найти формы участия в войне польских войск в союзе с прибалтами, не замыкаясь на НАТО. Возможно, что юридические крючкотворцы найдут такое решение, однако, в результате этот опасный эксперимент перерастет в прямое столкновение России с НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями.