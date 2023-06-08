МИД Украины закатило истерику: Кулеба по-хамски ответил на предложение Эрдогана о помощи

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот мы тут с вами сидим, предвкушаем пятницу и даже не представляем себе, как себя чувствуют люди, которые работают в самом ближнем окружении Зеленского. А они там уже на грани нервного срыва, а некоторые уже и за этой самой гранью. Вот, например, глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это не ругательство, а фамилия такая, но начал он себя так вести, что вскоре станет уже и ругательством). Уже по нескольким репликам сразу становится ясно, что Дмитро себя не контролирует. И, снова нет, не так как та рыба, что воняет на базаре на прилавке, а как тетя Соня, которая нашла в кармане у мужа неучтенную тысячу. Был бы Кулеба Зевсом, метал бы молнии, но, слава Богу, бодливой корове, дальше сами знаете. Хотя насчет рогов я как бы так уверенно утверждать не стал. Ну, а раз не Зевс, то остается только два варианта – или Зеленский довел уже до практически смирительной рубашки, или нервы просто ни к черту, а геморрой размером с кулак.

Давеча президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, увидев, что творится на месте Каховской ГЭС, предложил создать международную комиссию по расследованию катастрофы, чтобы в нее вошли представители Турции, Украины, России, ООН и т.д.

И тут Кулебу переклинило.

- Они (инициаторы расследований) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость, - понесло Кулебы на скалы Босфора. - Абсолютно понятно, кто есть кто. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это какой опыт был, Дмитро, какого расследования? Мы с вами на одном поле не присаживались. Впрочем, тут интереснее даже не этот поросячий визг по поводу России, а визг на Эрдогана. Потому что это президент Турции предложил создать международную комиссию, и это он же получил в лицо от министра иностранных дел Незалежной Кулебы (ну очень уже походит на ругательство) эти взвизги: "Достали… Отдыхай" А когда таким тоном говорят "уважаемый", то это слово произносят лишь по одной причине – чтобы показать, насколько неуважаем этот "уважаемый". Открытое хамство по отношению к собственным союзникам на Украине до сих пор позволяли себе только отдельные дипломаты, но теперь и сам министр показал, что такое наступательная украинская дипломатия. Нет, безусловно, Кулеба мог бы еще нацепить на затылок феску и, как когда-то Зеленский со сцены, объявить: "Эрдоган – усатый таракан!". Но эта стадия деградации, наверное, еще впереди.

Не знаю, послужит ли это хоть каким-то утешением для Эрдогана (полагаю, что вряд ли), но в этот день досталось не только ему. Истеричный и не умеющий (не могущий) себя контролировать украинский министр, ведающий международными отношениями и дипломатией, наехал на американского журналиста Такера Карлсона, который в первом выпуске своего собственного шоу в заблокированной в России соцсети Твиттер, используя логику, просто разложил, почему считает Украину виновной в катастрофе с плотиной Каховской ГЭС. То ли сам Такер возмутил так Кулебу своей логикой, то ли более 80 млн просмотров этого выпуска, но главный дипломат Незалежной не стал сдерживаться.

- Карлсон — это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу, - заявил Кулеба в эфире украинского телеканала "1 + 1". И его никто не остановил это "бедствие в штанах". По всей видимости, там остались работать только такие же негодяи, как и сам Кулеба.

После чего, припомнив обиду Зеленского на ООН и Международный комитет Красного Креста за то, что они, дескать, не ответили на запрос о помощи, Кулеба грозно сморщил лоб, нахмурил брови и пообещал "дожать" эти мелкие на фоне величия Зеленского конторы.

- Быстро у них не получилось, но мы их дожмем, поможем, где надо, чтобы они там появились в полном объеме, - пообещал Кулеба.

"Дожать", "натянуть на голову", "отдыхайте" – лексика уличного хамла в устах Кулебы выглядит на удивление органично. Наверное, все же и по той причине, что его фамилия все больше превращается в ругательство. Но нервишки ему все же надо подлечить, если это еще возможно, и работа с Зеленским не нанесла непоправимого урона психике министра. А не то он так на людей кидается, что его впору скоро надо будет на цепь сажать.

P.S. Я в Москве чувствую, как после этих выступлений Кулебы "стремительным домкратом" растет авторитет Украины на международной арене.