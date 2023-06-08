Кто такой Стас Миков, ради которого Полина Гагарина ушла от саунд-продюсера Владимира Чинаева

Полина Гагарина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне!», поет в таких случаях Полина Гагарина. И ее можно понять. Второй брак с фотографом Дмитрием Исхаков, которому артистка посвятила почти 10 лет жизни и родила дочь Мию, счастливым так и не стал.

Полина с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым.

Разбивший сердце вокалистке лектор МГУ, как он обозначает себя в соцсетях, ушел. Однако вице-чемпионка «Евровидения» долго горевать не стала.

Поначалу стало известно, что Полина встречается с саунд-продюсером Владимиром Чинаевым, работавшим над ее треками (не раз появлялись вместе на публике). А теперь Гагарину сфотографировали с другим мужчиной.

Владимир Чинаев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На сделанном в центре Москвы фото — бородатый и сухопарый парень, косящий под викинга, только в кепке и модном рваном свитере (в июне!) держит Полину за руку во время совместной прогулки. В мужчине поклонники 36-летней певицы не без труда узнали Стаса Микова — 25-летнего танцора из труппы балета Гагариной, участвующего в шоу артистки (и не только ее одной: у Ани Лорак, к примеру, тоже).

Миков сам ведет мастер-классы, активно общается с лучшими участниками шоу «Танцы», сам давно занимается танцами и в профиле личного канале ютуба называет себя удачливым парнем, суперменом и «хорошим мужем».

Кольца на руке Станислава не видно, зато еще три месяца назад он был запечатлен в обнимку с коллегой Оксаной Стратулат — танцовщицей группы «Руки вверх».

Оксана Стратулат. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В профиле у Стратулат можно найти и почти пророческое фото Станислава в фирменном мерче Гагариной — худи с эротичным фото Полины и надписью Gagarina Team.

Официально певица и танцор свои отношения пока никак не комментируют.