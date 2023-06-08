На Rammstein работала русская «секс-вербовщица», отбиравшая девушек на вечеринки

Тиль Линдеманн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понятие «группис» (помешанные фанатки, преследующие кумиров по пятам на любом концерте, до и после него) негласно подразумевает не только избыточное обожание, но и, скажем так, неформальное общение. Рокеры не скрывают, что рады видеть красивых девушек, которые без ума от них, и после выступления — в отеле или закрытом «на спецобслуживание» ресторане. Разумеется, по обоюдному согласию. Что происходит на таких afterparty остается только догадываться, но периодически в прессу просачиваются откровения легкомысленных барышень, которые рассчитывали на галантность и порядочность рок-звезд. Порой от таких признаний может и подташнивать.

Скабрезные впечатления от общения выдала недавно фанатка Мэрилина Мэнсона. А теперь на крючок недовольных группис попался еще один безобразник из мира рока — Тиль Линдеманн. К слову, его концерт в Екатеринбурге уже описывали в подобном контексте. Мол, после концерта девушек приглашали уединиться с музыкантами, чтобы приятно провести вечер. Многие девушки потом хвалились в соцсетях и благодарили за такую уникальную возможность. Немного сожалея, что Тиль отказал в близости: not today.

А благодарили осчастливленные немцем красотки некую Алену Макееву — звали и волшебницей, и просто добрым человеком.

А теперь в Германии грянул скандал. И репутация Алены заиграла новыми красками. Все началось с громкого заявления некой Шелби Линн — девушка, допущенная к телу в антракте шоу Rammstein, выпила текилы по предложению Линдеманна, после чего солист сразу же предложил ей заняться сексом. Линн отказала, а Тиль «яростно отреагировал» и пошел петь дальше.

Больше всего Шелби смутило даже не это. А тот факт, что после текилы она почувствовала эффект «Мистера Сидра», ну или просто димедрольного пива: сознание барышни помутилось, ноги стали ватными, она слабо отдавала себе отчет в том, что происходит, и выступление почти не запомнила. Что, по ее словам, не помешало администраторам группы пригласить ее на афтепати с участием музыкантов Rammstein. Там ей снова дали выпить, она снова не отказалась, но почувствовала себя еще хуже — и отправилась в номер. После Линн обнаружила на себе синяки. Другие девушки с закрытой вечеринки, с которыми она обсуждала произошедшее, описывали аналогичные ощущения и симптомы.

Немецкая пресса раздула скандал так, что Тиль задумал и вовсе распустить группу. Bild сообщал, что музыканты крайне озабочены поведением лидера и не поддерживают его. Раскол в коллективе усугублял тот факт, что большинство артистов Rammstein — порядочные семьянины и к оргиям относятся отрицательно.

А теперь — новый поворот в деле. Из группы уволили «кастинг-директора» этих вечеринок. Ту самую Алену Макееву, которую благодарили русские поклонницы Rammstein. Немецкие газеты пишут, что девушка выполняла функции секс-вербовщицы, отбиравшей и утверждавшей красоток для выпуска пара после шоу. От нее фанатки якобы и получали инструкции — как лучше одеться, как правильно себя вести и прочее.

Для категории поклонниц, которые проходят отбор, чтобы стоять у сцены, а потом развлекать артистов за кулисами, даже существует специальный термин — row zero («нулевой ряд»). По сути это особая каста девушек, которые сначала проходят проверку (их добавляют в закрытый чат, проверяют на лояльность и умение держать язык за зубами), потом имеют возможность попасть на препати (вечеринку до начала концерта), и уже потом получают доступ к афтепати. После эти девушки даже не стесняются выкладывать фото в соцсети с хэштегом #rowzero.

Конечно, официально row zero — это всего лишь максимально преданный актив поклонниц. Но кулуарно все понимают, что за функция у них и чем это заканчивается. Подтверждает это и "увольнение" Алены Макеевой, отвечавшей за отбор «нулевого ряда».

Die Welt сообщает, что живущая в Мюнхене Макеева получила «бан» на посещения концертов группы, на которую работала, не покладая рук. И вскоре должна будет вылететь в Москву.

Феномен настолько популярный, а дело настолько громкое, что дошло и до немецких политиков. Партия зеленых на городском совете Мюнхена подняла вопрос о законодательном (!) запрете на «нулевой ряд».

— Подобно тому, как презумпция невиновности применяется к предполагаемому преступнику, утверждения пострадавших женщин также должны быть выслушаны и приняты всерьез, — заявила Мона Фукс, лидер парламентской группы зеленых.