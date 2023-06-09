Вопрос дня:А вас куда судьба забрасывала? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег Смирнов, бывший замминистра Гражданской авиации СССР:

- Шел командиром экипажа из Алма-Аты в Хабаровск на Ил-18, отличном четырехмоторном дальнемагистральнике. При подлете зимней ночью к Новосибирску попали в непогоду, сильный боковой ветер, пурга. Один аэропорт не принимает, другой, третий. Иркутск оказался единственным. Идем туда на посадку, а там борты один за другим, стоянок на бетонке не хватало. Мороз минус 30, в гостиницах мест нет, двое суток в аэровокзале проторчали.

Дмитрий Шпаро, полярный путешественник:

- Раз с будущей женой занесло в Париж, где в аэропорту Шарля де Голля шла всеобщая забастовка. И по всему гигантскому комплексу - торосы из рюкзаков, чемоданов, коробок. И тысячи людей с трудом лавировали между ними - наш багаж, к счастью, был у нас в руках, и мы чудом добрались до города.

Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России:

- В начале 90-х судьба забросила в международный альплагерь. Надо было на ледник Москвина в центре Памира попасть, а в Таджикистане шли боевые действия. Мы с иностранцами вылетали из Узбекистана, и наш вертолет раз за разом разворачивали в Коканд - опасно. У иностранцев круглые глаза, а мы все спокойны. В итоге до ледника добрались, восхождение совершили.

Роман Бобылев, председатель правления Всероссийского объединения туристов:

- Меня ждали в Алма-Ате, а я по рассеянности взял билет в Астану, которую только-только обратно переименовали из Нур-Султана.

Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР:

- На Филиппинах в 2003-м на маленьком гидросамолете «Корвет» мне забыли закрыть сливные отверстия. Когда пришлось садиться на горное озеро в ущелье, я потихоньку начал тонуть. Со мной был летчик филиппинский, он кричит: «Viktor, water, water!» Да я сам видел, что вода поступает. Меня больше крокодилы беспокоили. Спрашиваю: есть тут крокодилы? Филиппинец отвечает: может, да, а может, нет, а вот партизаны точно есть. В итоге я набрал воды сверх предельного веса, полкилометра разбегался, чтобы оторваться, - и над самым водопадом уже взлетел еле-еле. Когда до аэродрома дотянул, при посадке у меня колеса подломились.

Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства РФ:

- Курировал по работе Южное полушарие и в начале 2000-х попал на острова Кука, через Австралию и Новую Зеландию. Прилетели туда, где снимали фильм «Изгой». Пол-острова занимал аэропорт, рядом соломенная сторожка парламента и соломенная сторожка президента, на берегу крошечный портик и ВМС из трех катеров, а рядом возвышался большой частный парусник... из России! Причем ребята пришли не из Владивостока или Петропавловска - они черноморские оказались.

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