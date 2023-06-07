"Аэропортик крошечный, но душа добрая": Как в Магадане всем миром помогают 243 пассажирам самолета из Индии

Пассажиры авиарейса "Дели - Сан-Франциско" в магаданской школе. Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

Самолет, совершающий рейс из Дели в США, аварийно сел в Магадане. На его борту было 243 пассажира. Столько иностранцев в столице Колымы никогда не видели. Мало того, и не ждали. Отелей, способных разместить такое количество гостей, в Магадане и окрестностях, просто нет! Зато есть настоящее северное гостеприимство.

Индусы в сари и чалмах на фоне северных пейзажей. Колымское лето суровое, всего +12. Нежданные темнокожие гости, свалившиеся буквально как снег на голову, кутаются в пледы. И улыбаются. Когда еще побываешь в России, а тут такой подарок судьбы. Не было бы счастья, как говорится.

- У нас аэропортик крошечный, старый, - рассказывает KP.RU местный житель Николай Подбельский, мы списались с ним в соцсетях. - Буквально вот в конце 2022 был подписан договор о строительстве нового здания. Вот чуть позже бы этот самолет Air India бы приземлился. Года через два.

Аэропорт Магадана. Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

Согласен с этим и губернатор Магаданского края Сергей Носов.

— Мы все привыкли к зданию нашего аэровокзала. Ну когда прилетает гости из рубежа, конечно хочется выглядеть лучше, - вот так по-простому, по-человечески выразился чиновник. - Новый терминал опаздывает, хотелось бы на пару лет раньше. А он будет только в 2024-м году.

Губернатор Магаданского края Сергей Носов. Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

Эх, знали бы магаданцы, что такие гости пожалуют, поспешили бы. А так увидели они старенькое, но крепкое советское еще здание. Но самое главное, что нет здесь ни транзитной зоны, ни пограничной, ни таможенной служб. Оформить быстренько визу 250 индийцам невозможно. Так что погулять по дальневосточным широтам им не доведется.

- Аэропорт вроде бы международный, но нет никаких служб. Упразднили их, хотя над Магаданом летают международные рейсы. И вот экстренная посадка… - говорит губернатор (его видео-комментарий распространила пресс-служба - ред.). - Второе, думаю все пассажиры этого рейса почувствовали неровности нашей взлетно-посадочной полосы. Это тоже надо решать. Но самое главное - отсутствует гостиничный фонд. Строительство четырехзвездочной гостиницы пока только запланировано.

Но надо знать северных людей, они сами себя пожурили, конечно, но тут же бросились помогать попавшим в беду пассажирам. И хотя вовсе были не обязаны (по правилам пассажиры должны были оставаться все это время на борту самолета, он считается нейтральной территорией) выделили под пункт временного размещения ближайшую школу, что в поселке Сокол (прямо у аэропорта). На пол в спортзале накидали матрасов, нашли одеял. Столовая и повара тут же принялись готовить - гостей же надо кормить.

Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

- Мясо они не едят. Даже сосиски куриные не стали, - разводит руками повар Светлана Васильева (ее показали по всем местным телеканалам). - Приготовили борщ без мяса, гостям очень понравился он. И рис с курицей наш ели с удовольствием.

Нежданных гостей из Индии обеспечили горячим питанием. Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

Учителя тоже мобилизовались, быстренько развесили объявления на английском, чтобы индийцам было комфортнее. Пришли пообщаться, рассказывали про Колыму, пели песни. Хоть как-то, но надо же познакомить иностранцев с местом, куда они попали волею судеб.

Семьи с детьми поселили не в школе, а в ближайшем общежитии, выделив им отдельные комнаты. Губернатор лично приехал поприветствовать гостей и узнать, все ли в порядке. Общался с ними на английском. Гости улыбались, благодарили.

Экстренная посадка самолета - событие дня в Магадане. Его все обсуждают. В соцсетях народ вызывается помочь, организовали сбор теплых вещей, чтобы индийцы не мерзли. Пледы собрали и к школе привезли.

Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

- Так может, раз они тут, экскурсию устроить? Когда еще попадут в Россию-то? Зато потом будут хвастаться, что в России побывали и на медведях катались.

- По хорошему, без российской визы они в самолете должны были спать, транзитной зоны то у нас нет. Россия щедрая душа. В любом случае, хорошо, что так случилось, могли бы ведь и в лесотундре приземлится.

- Молодец Губернатор, что принял такое решение. Это ещё раз подтверждает, что Россия безгранична в своей щедрости, миролюбии и доброте, - пишут пользователи.

- Взаимовыручка – это то, что отличает колымчан, без чего в наших суровых условиях просто не выжить, - не без гордости отмечает губернатор. И после такой самокритики ему нельзя не поверить. - Это у нас в крови. Мы всегда поможем в беде – в данном случае и гражданам Индии, и гражданам США - как бы последние к нам ни относились. В этом наша сила, и так мы побеждаем.

Как теперь чинить самолет - не понятно. Из-за санкций запчастей на боинги у нас в России нет. Лишних то точно. Авиакомпания обещает прислать другой борт. Пока же все 250 пассажиров остаются на Колыме. Да, не в отеле четырехзвездочном, но сытые, согретые и обласканные дальневосточным гостеприимством.

- Люди у вас очень добрые, - раздавали комментарии местным СМИ индийцы в чалмах. - Спасибо вам.

Думается, если подменный борт задержится, в школу поселка Сокол потянется местная самодеятельность. Развлекут гостей песнями, плясками и угощениями Дальнего Востока.

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