Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 июня 2023 Фото: Дмитрий СТЕШИН

Шойгу рассказал о срыве массированной атаки ВСУ

Министр обороны РФ сообщил, что ночью 8 июня ВСУ предприняли массированную атаку на Запорожском направлении. В ней участвовало около 1500 националистов и не менее 150 единиц бронетехники. Отлично сработали наша разведка, артиллерия и авиация, хорошо показали себя грамотно поставленные минные поля. Великолепно отработали мотострелки и спецназ. Ночная атака ВСУ захлебнулась. Потери противника только в бронетехнике составили около 30 танков, среди них несколько "леопардов", 11 БМП, а также более 350 солдат и офицеров. Где там их победоносный главковерх?

В июне «Солнцепек» в Донбассе особенно жарок

Вадим Астафьев, глава пресс-центра группировки войск «Юг», сообщил, что российская ТОС «Солнцепек» залпом поразила опорные пункты украинских националистов в районе сел Кирово и Дружба под Артемовском. Авиация группировки ударила по точкам концентрации сил ВСУ в районах Спорного, Веселого, Курдюмовки Артемовского района. Артиллеристы уничтожили на данном направлении украинские гаубицы Д-20 и Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровый миномет и 122-миллиметровое орудие. Ранее по данным Минобороны «Солнцепеки» отлично отработали по противнику на Краснолиманском направлении. Лето в начале, а боевикам уже очень жарко.

На Купянское направление брошена 81-я аэромобильная бригада

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, заявил, что командование ВСУ перебросило личный состав 81-й отдельной аэромобильной бригады для наступления на Купянском направлении. Десантники брошены в район Стельмаховки. Украинское командование перекинуло сюда войска с Краснолиманского направления. Ранее националисты были вынуждены оставить позиции в районах населенных пунктов Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка. Фронт протяженный, националистам путешествовать вдоль него можно долго.

Кеннеди-младший считает, что США превратили Украину в скотобойню

Роберт Кеннеди-младший, ставший кандидатом в президенты от Демпартии США, заявил, что из-за действий Вашингтона погибли сотни тысяч граждан Украины. В интервью Джордану Питерсону племянник 35-го президента Соединенных Штатов заявил буквально следующее: «Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас». По мнению Кеннеди-младшего, именно Белый дом втянул Банковую в конфликт с Кремлем. Также кандидат на пост президента США сообщил, что американские биолаборатории вели небезопасные работы по всему миру, включая Украину. Ну, тут он, в общем, Америку не открыл.

В ДНР задержали шпионившего на Службу внешней разведки Украины

Михаил Михайленко, задержанный на Донбассе за сотрудничество со Службой внешней разведки самостийной, раскаялся в передаче информации спецслужбам Украины. А при задержании уронил скупую мужскую слезу. Шпион-неудачник рассказал, что сотрудничал с украинскими спецслужбами пять лет. Когда началась СВО, его, носившего погоны офицера народной милиции ЛНР, перекинули на территорию ДНР. Задержанный сообщил: «Я должен был проживать в Волновахе, ездить по территории ДНР и собирать информацию о дислокации российских подразделений, их вооружении, офицерском составе, складах боекомплектов и ГСМ». Есть информация, что шпиона завербовали, угрожая его близким. Только к сироте не подкопаешься.

Шольц сомневается, что незалежная вскоре войдет в Евросоюз

Олаф Шольцф сообщил, заявил, что незалежная сможет стать частью Евросоюза, только когда будет соответствовать критериям приема в ЕС. То есть, никогда. В интервью Corriere della Sera Шольц витийствовал, что Киев уже стал частью европейской семьи (мысленно, что ли)? И Берлин продолжит поддерживать его устремления. Шольц признал, что и сам Евросоюз также должен выполнить ряд задач, чтобы иметь возможность принять новых членов. Канцлер сообщил, что регулярно обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы будущего Украины после завершения конфликта. Шольц заявил: «Нужно готовиться еще долго помогать Украине защищаться». А вы больше поощряйте Киев подрывать плотины ГЭС — вот и будет им «защита».

В Киеве уверены, что Каховскую ГЭС уже не восстановить

Игорь Сирота, руководитель «Укргидроэнерго», заявил, что Каховскую ГЭС не восстановить. Он сообщил, что для постройки новой ГЭС понадобится не менее пяти лет работы в круглосуточном режиме и не менее одного миллиарда долларов. Ранее Владимир Леонтьев, глава администрации Новой Каховки, сообщил, что к утру четверга уровень воды в городе снизился на два метра по сравнению с вечером вторника. А управляющий директор Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что ВБ поддержит Киев путем проведения экспресс-оценки последствий «инцидента». То есть, они подорвали — им же помогать? Вы крушите — а мы заплатим?

Запад не готов дать Киеву гарантии безопасности

Politico сообщает, что страны Запада сейчас не готовы дать Киеву необходимые тому гарантии безопасности. Издание получило такую информацию от пяти европейских дипломатов. Источники Politico сообщают, что после месяцев переговоров на эту тему страны альянса все еще расходится во мнениях. В ряде стран не уверены в том, должны ли быть предоставлены гарантии на уровне НАТО, или достаточным будет, чтобы отдельные государства давали отдельные обещания. И что вообще такое - эти самые гарантии. Ясно одно — вводить свои войска в незалежную не хочет почти никто. А та, что хочет — ну, тысячи ее солдат и так уже воюют на юго-востоке.

Глава МАГАТЭ нагнетает ажиотаж вокруг Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, сообщил, что по подсчетам Международного агентства по атомной энергии, воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС должно гарантированно хватить на месяц. В эфире CNN Гросси заявил, что уровень воды в резервуарах ЗАЭС стабильно снижается на пять-семь сантиметров в час, у станции есть резервуары и ряд внутренних каналов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воды для охлаждения. По мнению Гросси, разрушение Каховской ГЭС в будущем может лишить Запорожскую АЭС источников водяного охлаждения и спровоцировать повреждения реакторов, как случилось на японской АЭС «Фукусима-1». В руководстве самой ЗАЭС панических настроений господина Гросси не разделяют.

Мадрид заставляют отдать Киеву ЗРК Patriot

El Pais сообщает, что Амстердам и Киев оказывают давление на Испанию, чтобы испанцы отправили самостийной системы противоракетной обороны Patriot. Шестой президент незалежной сделал такой запрос в ходе встречи с главой испанского правительства Педро Санчесом на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Этот вопрос обсуждался с также с главами Нидерландов Марком Рютте и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Именно в Турции в рамках НАТО Испания разместила батарею ракет Patriot. Одна из двух батарей, которые есть у Испании, размещена на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а вторая - в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании. По данным El País, Мадрид вроде готов передавать Киеву развернутую в Турции батарею, но Эрдоган дал понять, что заинтересован в том, чтобы комплекс остался в республике и после 31 декабря 2023 года, когда завершается действие текущих обязательств. Такая корова нужна самому.

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