Новые правила на богатых свадьбах: звезд-предателей петь больше не зовут, больших артистов запретили снимать

Малахов за 4 миллиона рублей проедет свадьбу, а Киркоров за 10 миллионов рублей на ней споет Фото: Евгения ГУСЕВА

Сезон свадеб в разгаре. На торжествах у обеспеченных молодоженов по традиции и поют, и ведут известные артисты. Потому летом у звезд есть неплохие подработки. Но не всем артистам рады на свадьбах. Рассказываем о новых трендах звездных свадеб.

Новые правила звездных свадеб

Продюсер звезд Илья Саглиани рассказал kp.ru о тенденциях свадебного сезона: «Люди сейчас экономят. Потому спад заказов на выступления звезд на свадьбах составляет примерно 35-40%. Первая волна спада была в пик пандемии на все частные звездные мероприятия, потом началось восстановление объемов заказов. Сейчас новый спад. Но для звезд первого эшелона, для любимых народом артистов мероприятий хватает. Приглашают чаще теперь тех артистов, которые открыто высказывают патриотическую позицию. Сейчас нужно демонстрировать поклонникам свои добрые дела, поддержку Родины. Артисты понимают это. Поэтому в соцсетях больше нет видеосюжетов их выступлений на дорогих свадьбах. Но это не значит, что мероприятий нет. Летом известные артисты продолжают зарабатывать – сезон свадеб идет. Просто не раздражают людей демонстрацией праздника. Артисты предатели пусть зарабатывают за рубежом, куда уехали. Сюда их никто не приглашает на мероприятия».

Сразу несколько организаторов мероприятий подтверждают эти слова – заказов на отъехавших за границу предателей нет совсем. Хотя некоторые готовы петь со скидкой, но не нужны. Заказывают часто артистов, которые озвучивают свою патриотическую позицию. Также в списке фамилий топовых звезд есть те, кто не говорит публично на политические темы. Многие (но не все) артисты просят не публиковать видео с их выступлениями, такая просьба поступает и от молодоженов — об этом объявляют на мероприятии, печатают напоминания. С помощью менеджера агентства по организации частных мероприятий составили список самых востребованных звезд на свадьбах 2023.

Рыжий «Иванушка» и Владимир Пресняков — частые гости на свадьбах Фото: СОЦСЕТИ

Тамада на заказ

Николай Басков самый востребованный тамада последнего десятилетия. Басков поет за 3,5 миллионов рублей, а ведет плюс поет – за 5 миллионов. Андрей Малахов ведет за 3 – 3,5 миллиона рублей. Но заполучить его на свадьбу непросто: за любую работу не берется – выбирает. Чаще приглашают как раз не лидеров списка по цене, а тех, кто ведет по «средним ценам»: Игорь Верник, Лера Кудрявцева, Дмитрий Хрусталев, Азамат Мусагалиев.

Гонорар Ивана Урганта не меняется последние годы и составляет 60 тысяч евро (4,8 млн. руб), но теперь его зовут гораздо меньше, чем раньше. Гонорары артистов могут незначительно меняться, зависят от ряда факторов – загруженности артиста, заказчика. Звезда получает гонорар за 5 – 6 часов ведения свадьбы по сценарию. Заранее знакомятся со списком гостей, чтобы подготовить «импровизации». Изучают запреты: на какие темы лучше не шутить, кого из гостей не трогать и прочие рекомендации молодоженов.

Лепс — большая и дорогая звезда на солидной свадьбе Фото: СОЦСЕТИ

Топовые ведущие на свадьбах-2023

от 3,5 до 4 миллионов рублей – Николай Басков, Андрей Малахов, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев.

от 2 до 3 миллионов рублей – Игорь Верник, Лера Кудрявцева, Дмитрий Хрусталев, Азамат Мусагалиев, Марина Федункив, Екатерина Скулкина, Вячеслав Манучаров, Оскар Кучера.

Любовь Успенская поет на свадьбах хиты. И дуэт с дочерью — профессионалы считают, что Таня поет мощнее мамы. Фото — кадр Первый канал, шоу «Две звезды»

Певец на заказ

Чаще приглашают одного или несколько поющих знаменитостей. Каждая звезда развлекает молодоженов и гостей около часа. Если ведет Николай Басков, то поет он между тостами, конкурсами, другими артистами – целый вечер. Артист на свадьбе зарабатывает гораздо больше чем кассовыми выступлениями. Когда свадьба на курорте или в регионе, то артисту оплачивают перелет бизнес-классом, гостиницу. Знаменитости не едят и не выпивают с гостями (хотя часто просят) – они же на работе. Так что закуски и безалкогольные напитки ждут их в гримерке. На таких мероприятиях исключительно живое исполнение – фанера не прокатит, так как звезда поет на сцене, находясь близко к гостям, обращается к молодоженам, спускается со сцены – общается, импровизирует во время исполнения.

Продюсер звезд Илья Саглиани рассказал у кого из артистов и сейчас есть работа на частных мероприятиях Фото: Личный архив

Топовые певцы на свадьбах-2023

10 миллионов рублей – Филипп Кириков, Григорий Лепс.

5 – 7 миллионов рублей – Баста, «Руки Вверх!».

3 – 4 миллиона рублей – Леонид Агутин, Полина Гагарина, группа «Иванушки International», Анна Асти.

2 – 2,5 миллиона рублей – Джони, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, группа «Дискотека Авария», Мот, Ирина Круг.