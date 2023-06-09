Брежнева заявила, что отправляет все заработанные деньги на поддержку Украины

Вера Брежнева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева долгие годы строила свою карьеру в России, зарабатывая на корпоративах приличные гонорары. Артистка, родившаяся в Днепропетровской области, не раз публично заявляла, что никак не связывает себя с Украиной. Все изменилось после начала спецоперации. В феврале прошлого года Брежнева и ее муж, продюсер Константин Меладзе, переехали в Италию. С тех пор карьера певицы заметно буксует. Тем не менее, Брежнева не оставляет надежду вернуть былую популярность. На днях она отправилась в гастрольное турне по странам Прибалтики. Видео, снятое во время одного из концертов, зрители выложили в Сеть.

Свое выступление в Прибалтике Вера начинает со слов «Я – украинка». А потом говорит, что все вырученные за концерт деньги она отправляет на поддержку Украины. При этом во время шоу Брежнева поет исключительно по-русски. 41-летняя блондинка пыталась записывать песни на украинском языке, но они не пользуются успехом.

Лишившись доходов в России, продюсер и певица больше не живут на широкую ногу. Пара рассчитывала получить кругленькую сумму, продав свой подмосковный дом. Роскошный особняк в элитном поселке «Миллениум парк», что в Истринском районе Подмосковья, они выставили на продажу несколько месяцев назад. Вот только покупателя на дорогую недвижимость так и не нашлось.

Чтобы дом приносил хоть какие-то деньги, Брежнева и Меладзе решили сдать его в аренду. Супруги готовы пустить в свой дом жильцов за 1,8 миллиона рублей в месяц. Но если арендатор найдется быстро, они могут сделать скидку и снизить цену – до полутора миллионов рублей в месяц. Неизвестно, планирует ли Вера и эти деньги отдавать на поддержку Украины, или все-таки положит доход от российской недвижимости в свой карман. Ведь жизнь в Италии недешевая, а заоблачных гонораров больше нет.

До недавнего времени Меладзе и Брежнева жили на три страны: – Россию, Украину и Италию. Супруги работали в Москве, отдыхали в Италии и часто бывали на Украине. Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России Брежнева и Меладзе жили в своем особняке в «Миллениум Парке». Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме.