Случай "непорочного зачатия" зафиксирован в Центральной Америке: ученые выяснили, как произошло чудо

Вот так выглядит взрослый американский крокодил

Жила-была в коста-риканском зоопарке “Рептилландия” самка американского крокодила. В возрасте двух лет юную барышню отловили в дикой природе, а затем 16 лет в гордом одиночестве она вела жизнь без любви и ласки в зоопарке. Долго ли коротко, но в год своего совершеннолетия (ей тогда исполнилось 18) крокодилица снесла яичко. Да не одно, а целых 14. Тоже мне чудо, скажете вы: куры ведь несутся без петухов, а мы из этого чуда по утрам делаем яичницу. Точно также полагали и служители зоопарка, которые обычно выкидывали поделки пресмыкающихся. Но в этот раз к яйцам пригляделись повнимательнее и обнаружили, что 7 из них оплодотворены.

Яйца поместили в инкубатор и три месяца держали при температуре 29-30° градусов Цельсия. Видимо биологи хотели девочку - дело в том, что у крокодилов половые хромосомы отсутствуют и пол зубастых малышей определяется температурой окружающей среды. Если температура ниже 30 C и выше 33, то на свет появляются исключительно самки. А промежуточный диапазон - около 31,5 ° приводит к появлению самцов. Спустя 3 месяца, к разочарованию сотрудников Рептилландии, в инкубаторе никто так и не вылупился, тогда яйца решили вскрыть. В шести из них было пусто, зато в седьмом оказался полностью сформировавшийся крокодиленок, который, к сожалению, так и не смог родится. Но такое бывает и в тех случаях, когда мамаша вынашивает и плод плотской любви.

Кейс “непорочного зачатия” крокодилицы заинтересовал ученых. Тайные визиты самца в опочивальню юной принцессы были исключены, потому что проникнуть незамеченным 6-метровому кавалеру не представляется возможным. Самки некоторых живых существ (например, насекомые и птицы) обладают способностью длительное время сохранять сперму своего любовника в специальных резервуарах, чтобы затем в трудный час зачать вдали от милого друга. Однако 16 лет слишком долгий срок, а кроме того секвенирование генома неродившегося крокодиленка показал, что самец тут ни при чем - “девочка” на 99,9 процента была точной генетической копией своей мамаши. Неужели произошло чудо?

Мертворожденный крокодильчик, который стал виновником большого переполоха в научном сообществе

Но ученые объяснили: крокодильчик зародился в результате естественного процесса, который называется факультативный партеногенез - это способ бесполого размножения у существ, которые в норме используют для производства потомства механизм полового размножения. Это своего рода запасной вариант, которые в условиях неволи используют насекомые (пчелы и тд.) ящерицы, змеи, рыбы, акулы и птицы (индейки, куры, голуби и тд.) У крокодилов такое интересное свойство ранее задокументировано не было. К слову, 9-летнее исследование индеек показало, что из яиц, произведенных “непорочным образом”, потомство появляется в 3,3% случаев (68 цыплят из 2084 яиц). При этом вылупляются только самцы. Становясь взрослыми такие индюшата, в свою очередь, давали жизнеспособное потомство.

- Количество сообщений о случаях партеногенеза у позвоночных в последнее время значительно увеличилось и это позволяет предположить, что эта необычная репродуктивная стратегия более распространена, чем считалось ранее, - объясняет ведущий автор исследования Уоррен Бут профессор энтомологии Политехнического института Вирджинии.

Но нельзя сказать, что природа решила вдруг перестроиться, хотя способность к такому виду размножения хорошо поддается селекции. Например, описан эксперимент 1952 года, в ходе которого число индеек, откладывающих партеногенезные яйца, увеличилось почти в три раза всего за пять поколений. С представителями дикой фауны немного другая история: просто стало больше зоопарков и частных коллекций животных, которые могут предоставить соответствующие образцы. А во-вторых, появились надежные методы молекулярного и генетического анализа. Таким образом выяснилось, что методом “деления” могут размножаться такие существа, как калифорнийский кондор, комодский варан, королевская кобра. А теперь получено первое в мире доказательство способности крокодилов к “непорочному зачатию”.

Ученые делают два важных вывода. Во-первых, если раньше яйца рептилий-одиночек, содержащихся в неволе, как правило выбрасывались, то теперь сотрудникам зоопарков стоит оценивать их на предмет жизнеспособности. А во вторых, этот случай позволяет сделать заманчивое предположение о способе размножения динозавров. Дело в том, что динозавры принадлежат к группе архозавров, к которой принадлежат крокодилы и птицы. Динозавры и крокодилы эволюционно разошлись примерно 240 миллионов лет назад. А 65 миллионов лет назад динозавры вымерли, оставив после себя только линию современных птиц. А поскольку примеры “непорочного зачатия” демонстрируют и птицы и крокодилы, вероятно, это очень архаичная способность. Следовательно, ей должны были обладать и динозавры, в том числе такие гиганты, как тираннозавры, диплодоки и трицератопсы.