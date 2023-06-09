Премьер-министр Казахстана призвал устранить торговые барьеры между странами СНГ

Фото: www.inform.kz

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов считает, что Содружество Независимых Государств остаётся важной платформой для углубления интеграционных связей и поддержания многопланового сотрудничества. Об этом он заявил на очередном заседании Совета глав правительств СНГ. «Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия на этой площадке, укреплении потенциала и раскрытии возможностей Содружества», – сказал глава кабинета министров республики.

Встреча глав правительств России, Казахстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прошла в Сочи. Премьер-министры обсудили климатическую повестку, дальнейшее развитие интегрированной информационной системы и цифрового сотрудничества, шаги по формированию общего электроэнергетического рынка, работу по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. На заседании были также рассмотрены итоги переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Ираном.

Центр зелёных технологий

Выступая перед коллегами, премьер-министр Казахстана подчеркнул, что одним из основных направлений сотрудничества в рамках СНГ является наращивание взаимной торговли. Так, объём товарооборота между Казахстаном и государствами Содружества в прошлом году вырос на 9% и составил более 36 млрд долларов, при этом только за первые 3 месяца нынешнего рост был также зафиксирован на уровне 9%.

Фото: www.inform.kz

«Увеличение этого показателя во многом обеспечивается за счёт реализации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Вместе с тем в текущих условиях нам необходимо существенно активизировать работу в СНГ по устранению существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле», – считает Алихан Смаилов.

По его словам, знаковым событием для экономик стран СНГ станет подписание Соглашения о свободной торговле услугами, которое откроет дополнительные возможности на пространстве Содружества и создаст благоприятные условия для дальнейшего экономического роста в государствах альянса.

Премьер-министр Казахстана отметил, что в современных условиях растёт роль электронной торговли, и успешная реализация потенциала СНГ в этой сфере требует скоординированных действий. В частности, необходимо разработать концепцию сотрудничества в этом направлении.

Не менее важной задачей остаётся промышленная кооперация. «Ключевым драйвером всего экономического развития выступает именно промышленность, и мы уже делаем определённые шаги в укреплении этого сотрудничества. Рассчитываем, что серьёзный импульс в данном направлении придадут Концепция промышленной кооперации государств СНГ и Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств СНГ до 2030 года», – сказал Алихан Смаилов.

Одним из принципиальных факторов устойчивого развития является переход к зелёной экономике. Это очевидно для правительства Казахстана, которое проводит системную работу по повышению эффективности использования ресурсов и минимизации негативных факторов, влияющих на окружающую среду. «С учётом того, что аналогичные задачи ставят все государства СНГ, призываю правительства стран Содружества объединить усилия в данном направлении. Площадкой для совместной работы может послужить Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов в Астане», – предложил глава кабинета министров Казахстана.

Фото: www.inform.kz

Разностороннее взаимодействие

Депутат Государственной Думы, член Комитета по аграрным вопросам Иван Лоор считает, что заседание глав правительств стран СНГ будет иметь «колоссальное влияние». Для граничащего с Казахстаном Алтайского края, который парламентарий представляет в Думе, встреча в Сочи особенно актуальна, поскольку этот регион России активно сотрудничает с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Алтай крайне заинтересован в Соглашении о свободной торговле в рамках СНГ.

«Казахстан для нас является не только приграничной территорией, это очень серьёзный партнёр, и к тому же он является территорией, через которую мы поставляем товары, прежде всего продукцию растениеводства, в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. У нас также заключены соглашения с Киргизией. Мы 80% переработанной продукции растениеводства поставляем за пределы Алтайского края, поэтому взаимоотношения прежде всего с Республикой Казахстан для нас имеют огромное экономическое значение», – сказал российский парламентарий.

Директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв подчеркивает важность развития транспортно-логистического потенциала стран СНГ. «В данном случае Астана, в частности, призывает Москву предоставить её грузоперевозчикам доступ к внутрироссийским железнодорожным тарифам. В свою очередь она готова выступить связующим звеном между Москвой и Тегераном в рамках активного использования железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран», – отметил директор Центра актуальных исследований.

Фото: www.inform.kz

Политолог отметил, что Казахстан заинтересован в развитии разностороннего взаимодействия в межгосударственной структуре, в том числе по линии реализации Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

«Очевидно, что в условиях геополитической напряжённости на постсоветском пространстве Казахстан и другие государства-участники стремятся максимально сохранить и по возможности наращивать имеющиеся торгово-экономические связи между собой. При этом участие большинства из них одновременно в СНГ и ЕАЭС позволяет им использовать в той или иной степени возможности каждой из этих организаций для достижения рассматриваемых целей», – полагает Андрей Чеботарёв.