«Мы в ужасе наблюдаем за происходящим»: Джулиан Ассанж проиграл последнюю судебную апелляцию

Суд отклонил последнюю апелляцию журналиста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проиграл последнюю судебную апелляцию и находится на грани экстрадиции в Соединенные Штаты, пишет The Guardian.

Судебная драма Джулиана Ассанжа началась еще несколько лет назад, когда он был арестован британскими властями в Лондоне по запросу Соединенных Штатов. Несмотря на решение судьи Свифта, семья Ассанжа, включая самого журналиста, не сдается и продолжает бороться за его свободу. Стелла Морис, супруга Джулиана, подчеркнула, что команда Ассанжа намерена подать ходатайство о назначении повторного рассмотрения дела с участием двух новых судей.

«Мы сохраняем оптимизм в отношении того, что одержим победу и что Джулиан не будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему предъявят обвинения, которые могут привести к тому, что он проведет остаток своей жизни в тюрьме строгого режима за публикацию правдивой информации, раскрывающей военные преступления, совершенные правительством США» – заявила Стелла.

Отец Ассанжа, Джон Шиптон, добавил, что основания для нового слушания его сына являются «ясными, твердыми и справедливыми».

«Мы в ужасе наблюдаем за происходящим, и все непредвзятые люди во всем мире наблюдают за этим с глубоким беспокойством и тревогой», – отметил он.

В отклоненной апелляции утверждалось, что глава МВД Великобритании допустила ошибку в своем решении утвердить приказ об экстрадиции, потому что запрос нарушил договор об экстрадиции между США и Великобританией: юридически австралийца не могут экстрадировать по политическим мотивам. Юристы Ассанжа пытались доказать, что его преследуют за убеждения, а сам запрос об экстрадиции является злоупотреблением процессуальными правами. Они также заявили, что правительство США постоянно искажает основные факты дела в британских судах.

«Абсурдно, что один судья может вынести решение на трех страницах, которое может отправить Джулиана Ассанжа в тюрьму на всю оставшуюся жизнь и навсегда повлиять на журналистику во всем мире», – заявила Ребекка Винсент, директор кампаний организации «Репортеры без границ». – «Исторический вес того, что произойдет дальше, невозможно переоценить; пора положить конец этому безжалостному преследованию Ассанжа и вместо этого действовать для защиты журналистики и свободы прессы. Наш призыв к президенту Байдену сейчас актуален как никогда: снимите эти обвинения, закройте дело и обеспечьте освобождение Ассанжа без дальнейших задержек».

Джулиану Ассанжу предъявлено 18 обвинений в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов, в основном в результате утечки бывшего аналитика военной разведки США Брэдли (Челси) Мэннинга. В частности, он публиковал секретные документы Пентагона, которые свидетельствуют о расстреле мирных жителей во время вторжения в Афганистан и Иран.

В случае признания Ассанжа виновным в общей сложности ему грозит до 175 лет лишения свободы. На фоне резкого ухудшения здоровья он по-прежнему содержится в лондонской тюрьме Белмарш более четырех лет.

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