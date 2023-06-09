«Искусственно подпитываемый» конфликт на Украине и Россия в НАТО: кандидат в президенты США Кеннеди удивляет яркими высказываниями

Племянник Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший недавно заявил о своем участии в предстоящих в 2024 году выборах президента Америки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья Кеннеди присутствует на американском политическом Олимпе вот уже полтора века. И ее патриархом является вовсе не 35-й президент США Джон Кеннеди, а его дед Патрик Джозеф, пять раз избиравшийся в Палату представителей Конгресса США.

Среди членов семьи Кеннеди – сенаторы и конгрессмены, уже упомянутый президент страны, генеральный прокурор США и даже Мария Шрайвер, бывшая супруга экс-губернатора Калифорнии, актера Арнольда Шварцнеггера.

Племянник Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший (как и положено членам этой уважаемой семьи – демократ) недавно заявил о своем участии в предстоящих в 2024 году выборах президента Америки. Это уже четвертый представитель клана Кеннеди, пытающийся въехать в Белый дом.

Казалось бы, его кандидатуру и не стоит рассматривать всерьез, поскольку традиционно ни одна из правящих в Америке партий не выдвигает на второй срок никого, кроме действующего президента. Но, как теперь деликатно выражаются в США, «технические причины» (в виде преклонного возраста и состояния здоровья действующего главы государства Джо Байдена) могут в любой момент заставить Демократическую партию пересмотреть свои планы и быстро найти замену отправившемуся на вечный покой «сонному Джо». Вот и не сбрасывают Кеннеди-младшего со счетов, который при определенном раскладе может стать единственным кандидатом от демократов.

«Комсомолка» рассказывает о «темной лошадке» на предстоящих в 2024 году выборах президента США.

Еще и младший

В Америке дети – полные тезки отцов - получат приставку «младший». Отец Кеннеди-младшего, бывший генпрокурор США, кстати, тоже планировал стать главой государства, но был убит в 1968 году.

Роберт Робертович пай-мальчиком не был: в юности его арестовывали за бродяжничество и хранение марихуаны и пару раз исключали из школы. Но он все же взялся за ум, получив высшее образование и диплом юриста.

В Америке дети – полные тезки отцов - получат приставку «младший». Отец Кеннеди-младшего, бывший генпрокурор США, кстати, тоже планировал стать главой государства, но был убит в 1968 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юридическая карьера у него, прямо скажем, не особо задалась: в престижные бюро Кеннеди-младшего не брали, громких дел не поручали. И он решил сосредоточить свои старания на разрешении экологических проблем и вот уже много лет известен как активист всевозможных «зеленых» инициатив. Кеннеди-младший считает, что, например, необходимо долларом наказывать тех, кто отрицает изменения климата.

Хотя, стоит признать, определенные успехи на этом поприще у него есть: в активе Кеннеди-адвоката - выигранные процессы против крупных корпораций, загрязнявших окружающую среду, помощь некоторым индейским племенам, закрытие атомной электростанции.

Антипрививочник

Но куда большей известности он снискал в качестве противник массовой вакцинации. Антипрививочником Роберт Кеннеди-младший стал задолго до появления COVID-19. В 2005 году он решил, что тиомерсал, являвшийся тогда основным консервантом чуть ли не всех вакцин в США, делает детей аутистами и инвалидами. Многочисленные научные исследования этого никогда не подтверждали, что никак не поколебало его уверенности в том, что между мировыми правительствами и фармгигантами существует тайный заговор – министры закрывают глаза на ущерб, наносимый детям обязательными прививками, а компании делятся с казной сверхприбылями.

С началом пандемии COVID-19 Кеннеди-младший пустился во все тяжкие и стал проповедовать сразу несколько теорий заговора, связанных с вакцинами. Из-за этого от него открестились даже ближайшие родственники. Любимая племянница, которую дядюшка послал к черту, была вынуждена опубликовать в газете открытое письмо. Керри Кеннеди-Мельцер написала: «Я люблю моего дядю Бобби. Но когда речь заходит о вакцинах, он неправ». Теперь многие из них даже отказались поддерживать его на предстоящих выборах, заявив, что будут голосовать только за Байдена.

Личным врагом для него уже много лет является Билл Гейтс, фонд которого снабжает вакцинами от полиомиелита бедные страны. Кеннеди уверяет, что миллиардер контролирует Всемирную Организацию Здравоохранения, специалисты которой прививают детей по всему миру, из-за чего якобы чуть ли не все случаи полиомиелита на нашей планете вызваны преднамеренными заражениями через прививки.

Не обходит политик вниманием и американские биолаборатории, расположенные в разных странах мира, включая Украину. В своей недавней беседе с Илоном Маском, транслировавшей в Твиттере, Кеннеди-младший сказал: «Наши лаборатории разбросаны по всему миру – на Украине и так далее, они разрабатывают все виды отвратительного биологического оружия». Такое оружие он назвал экзистенциальной угрозой

Взгляды и предпочтения

В перерывах между защитой окружающей среды и борьбой с вакцинами всех мастей Кеннеди-младший не раз высказывался о внешней политике. Особо охотно он делает это сейчас, после того как официально объявил о своем участии в президентской кампании.

Его статью о причинах гражданской войны в Сирии внимательно прочитали во многих странах мира. В ней он подверг критику американских правительств в отношении этого ближневосточного государства, дав оценку отцу и сыну Асадам. По сравнению с сирийскими соседями – королями, султанами и эмирами - Кеннеди-младший считает их куда более прогрессивными руководителями. А ИГИЛ*, по его мнению, стал продуктом беспорядочных усилий спецслужб США.

В случае своей победы он намерен «работать над мирными инициативами». Что же касается конфликта на Украине, то «по большей части он носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью и неоконсерваторами», а США «сыграли большую роль в подстрекательстве к этому конфликту».

Ранее новоявленный кандидат в президенты США выражал поддержку запрету на вступление Украины в НАТО, а недавно сказал, что если станет главой американского государства, то предложит России вступить в этот альянс.

Ранее новоявленный кандидат в президенты США выражал поддержку запрету на вступление Украины в НАТО, а недавно сказал, что если станет главой американского государства, то предложит России вступить в этот альянс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двигатель кампании

Знающие близко жену Роберта Кеннеди-младшего, уверены, что именно она, а не влиятельный клан новоявленного политика подвиг его на участие в президентской гонке. Это косвенно признал и он сам, заявив на одном из митингов: «Моя жена дала зеленый свет».

Кеннеди-младший женат на Шерил Рут Хайнс – известной американской актрисе, обладательнице собственной Звезды славы на Голливудской аллее. Известность Шерил получила после участия в сериале «Умерь свой энтузиазм»; эта роль принесла ей номинацию на премию «Эмми».

Для нее это второй брак, общих детей с Робертом у них нет. С Шерил Кеннеди-младший пошел под венец в третий раз в своей жизни. От первого брака у него двое детей, от второго – четверо. Все они, разумеется, носят фамилию Кеннеди.

*запрещенная в РФ террористическая организация

ЦИТАТНИК

Что Роберт Кеннеди-младший говорил про Россию и Украину

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа»

«Я прекращу убийства. Русские с самого начала хотели урегулировать этот вопрос, и они очень ясно дали понять, чего они хотят. Они хотят, чтобы НАТО взяло на себя обязательство по невступлению в нее Украины, что мы и должны были сделать. Нам не следовало вводить НАТО в 14 стран».

«Русские не могут проиграть на Украине. Для них это вопрос выживания. Нам говорят, что они проигрывают. Но это не так. Украина теряет в пять раз больше солдат, чем Россия. И это то, что американское и украинское правительства так тщательно пытаются скрыть от нас».

«Нам надо сесть вместе с представителями Израиля, России и Китая и обсудить вопрос искусственного интеллекта. Давайте сделаем так, чтобы ни одна из стран не создала оружие, которое может убить всех остальных. Мы должны в этом участвовать, мы не можем позволить заниматься этим только Китаю».