Ближе к природе: где в России искать самое дешевое загородное жилье

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мечтаете о собственном доме вдали от шумных магистралей и проспектов? Можно начинать прицениваться. Аналитики сервиса Домклик назвали регионы с самыми дешевыми загородными домами и участками. Доступнее всего мечта о жизни на природе оказалась в Курганской области, там за квадратный метр в среднем придется отдать 27,2 тысячи рублей. Также в топ-5 регионов с самой доступной загородной недвижимостью вошли Республика Мордовия (28,2 тыс. рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тыс. рублей) и Брянская область (32,2 тыс. рублей).

Огласили эксперты и список регионов с самыми высокими ценами на «загородку». На первом месте, как ни странно, не Москва и даже не Краснодарский край. Всех обошел Санкт-Петербург: за счастье жить в его пригородах в собственном доме придется выложить 141,4 тыс. рублей за каждый «квадрат». Для сравнения: это в пять с лишним раз больше, чем в бюджетной Курганской области, и почти в три раза выше средних цен по стране.

Далее идут Москва (135,5 тыс. рублей), Московская область (94 тыс. рублей) и Севастополь (85,6 тыс. рублей). А средняя стоимость квадратного метра жилья за городом в России, по данным того же исследования, составляет 59,5 тысячи рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Где искать недорогое жилье за городом (средняя стоимость квадратного метра в тыс. руб.)

Курганская область — 27,2

Республика Мордовия — 28,2

Вологодская область — 32,0

Смоленская область — 32,0

Брянская область — 32,2

Псковская область — 33,2

Кемеровская область — 33,8

Архангельская область — 34,3

Республика Коми — 34,4

Орловская область — 35,2

по данным сервиса недвижимости Домклик на июнь 2023 года