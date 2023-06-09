На кого шпионит президент США? Новое «голливудское» уголовное дело облачило махинации Джо Байдена

Трамп должен будет явиться в окружной суд США в следующий вторник Фото: REUTERS

«Коррумпированная администрация Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение», - написал в четверг в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп. На этот раз по «делу о секретных документах». Расследование по нему началось после того, как в августе прошлого года в ходе обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде агенты ФБР обнаружили в коробках с рабочими бумагами, которые бывший хозяин Белого дома хранил у себя, свыше ста секретных документов.

Трамп должен будет явиться в окружной суд США в следующий вторник, 13 июня. В предъявленном ему обвинении, в котором бывший президент фигурирует в качестве обвиняемого по уголовному делу, семь пунктов. Они включают умышленное удержание секретов национальной обороны, воспрепятствование правосудию и заговор. Если Трамп будет признан виновным, ему грозят годы тюремного заключения. «Вишенка» на судебном торте для экс-президента заключается в том, что обвинение в преднамеренном удержании секретов является частью широкого закона о шпионаже. И хотя среди обвинений против Трампа шпионаж напрямую не входит, но так и хочется спросить: «Дядя Дональд, вы шпион?» Ведь, как утверждают осведомленные источники The Washington Post, среди секретных бумаг, обнаруженных в ходе расследования, были документы о ядерном потенциале иностранного государства, очень секретный документ о ракетной программе Ирана и страницы об усилиях США по сбору разведданных по Китаю.

Подобных обвинений против пусть и бывшего, но президента страны, в США не выдвигалось никогда. Поэтому понятно, что в американкой прессе случившееся уже назвали «событием сейсмического характера». То есть, по-нашему, сотрясло их политическую и юридическую систему до основания. И к каким последствиям все это приведет, сказать никто не может. Единственный, кто мыслит в этой сложнейшей ситуации как всегда ясно и четко, это нынешний президент Байден. Когда репортер спросил его, что он может сказать американцам, чтобы «убедить их» в том, что они «должны доверять независимости и справедливости минюста», хозяин Белого дома заверил: «Я ни разу, никогда-никогда не предлагал министерству юстиции, что они должны делать или не делать в отношении предъявления обвинения или отказа от предъявления обвинения». То есть сам Байден чист, как стеклышко.

Если бы так считали и другие, было бы демократам полное счастье. Но не «прокатывает». Спикер палаты председатель США Кевин Маккарти назвал «немыслимой» ситуацию, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своего основному конкуренту на выборах 2024 года. При этом все прекрасно помнят, что совсем недавно в незаконном хранении секретных документов был уличен сам Байден. В его кабинете в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, датированные 2013-2016 годами, когда Байден был вице-президентом. А вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена… в гараже его дома в Уилмингтоне. Тогда нынешний президент даже заявил, что не сожалеет о хранении секретных документов в своем гараже. И никто его не спрашивал: «Дядя Джо (или, лучше, дедушка), вы шпион?»

То, что главный мотив нынешней администрации демократов - вышибить Трампа из президентской гонки или максимально ослабить его политические позиции, всем очевидно. Просто нас будут дурить пространными рассуждениями типа: «Америка такая страна, где за правонарушения отвечают даже самые высшие должностные лица». И уже раздается такое. Ага, старая лапша, уже на ушах не виснет. Когда выяснилось, что никакого «рашенгейта» с целью посадить в президентское кресло Трампа не было, кто-то за ложь и нарушения законов ответил? Понятно, это - другое…

Американские издания напоминают, сколько дел, инициированных нынешней администрацией, уже «висят» на Трампе. Министерство юстиции расследует беспорядки 6 января и выясняет, мог ли Трамп или его помощники вступить в сговор с целью помешать официальному подтверждению результатов выборов в конгресс или совершить мошенничество, чтобы заблокировать мирную передачу власти. Это раз. Окружной прокурор округа Фултон Фани Т. Уиллис (демократ) расследует, незаконно ли Трамп и его союзники вмешивались в выборы 2020 года в Джорджии. Это два.

Окружной прокурор Элвин Брэгг (тоже демократ) созвал большое жюри для оценки дел, связанных с Трампом, включая его предполагаемую роль в выплате денег «за молчание» порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года. Это три. Генеральный прокурор Летиция Джеймс (не поверите, но тоже демократ) подала иск против Трампа, троих его детей и организации Трампа, обвинив их в манипулировании при оценке собственности, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховым полисам, а также налоговые льготы. Это четыре. Плюсуем новое «секретное» дело - итого пять. Могло быть и еще одно - «об изнасиловании» журналистки, которая вспомнила об этом через двадцать лет. Может, что-то мы и упустили. И очень вероятно, что появятся новые.

Разумеется, всех интересует, а что будет дальше? Разъяснения попыталась дать та же The Washington Post. Во вторник, когда Трамп должен давать показания по новому делу в суде, его не арестуют. Могут пройти месяцы, прежде чем начнется сам судебный процесс. Хотя адвокаты Трампа будут пытаться тянуть время до выборов следующего года, а прокурорские - спешить все закончить до них. Еще вопрос - будут ли брать у Трампа отпечатки пальцев? Это положено в отношении обвиняемых по уголовным судам. Пока ответа нет. И самое главное: несмотря на выдвинутые против него обвинения, экс-президент и самый сильный на сегодня кандидат от республиканцев сможет баллотироваться в президенты в 2024 году.

Так что следуем совету поклонников Голливуда и запасаемся поп-корном. Судебно-политический сериал «США против Дональда Трампа» обещает быть долгим и нескучным. Особенно его «шпионская» серия.

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