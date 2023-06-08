Politico: прокуратура США уведомила Трампа о проведении в отношении него уголовного расследования

Трамп получил уведомление о ведущемся в отношении него уголовном расследовании. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп получил уведомление от федеральных прокуроров о том, что он является фигурантом уголовного расследования. Об этом в среду 7 июня сообщает издание Politico.

«Федеральные прокуроры в письменном виде уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование», - пишет издание, ссылаясь на источники.

Напомним, в апреле Дональду Трампу были официально предъявлены уголовные обвинения по 34 пунктам. В соответствии с процедурой, политик на несколько часов был арестован; были сняты отпечатки его пальцев и сделаны фото в анфас и профиль. Таким образом, 45-ый президент США стал первым в истории своей страны бывшим главой государства, обвиненным в совершении уголовных преступлений.

Что известно про арест Дональда Трампа и в чем его обвиняют, читайте здесь на KP.RU.