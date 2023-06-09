«Айда кататься!»: В Братске открылся скейт-парк столичного уровня

Фото: предоставлено Эн+

Есть моменты, от созерцания которых захватывает дух. Мощные сбросы воды со шлюзов ГЭС, плавка металла в заводском цеху и еще, как роллеры и самокатеры крутят блэкфлип, киклес, флеир и другие крутые трюки. Последнее бывает настолько зрелищным, что порой привлекает зрителей, совершенно не знакомых с техникой «выкрутасов на рампах».

- Здесь нет каких-то определенных рамок, - рассказал в свое время журналистам роллер Артем Коровин из города Братска, что на севере Иркутской области. – Этот вид спорта ни к чему не принуждает. Каждый делает те трюки, которые ему нравятся.

Мы не зря заговорили о Братске – городе-труженике и промышленном центре Приангарья. На днях здесь открыли парк для экстремальных видов спорта, где можно кататься на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах ВМХ. Его появление стало возможным благодаря компании Эн+, которая вложила в реализацию проекта около 11 млн рублей. Строительство скейт-парка в Братске – одна из многих социальных инициатив холдинга, основанного Олегом Дерипаской. Общественный деятель не раз подчеркивал важность развития современной инфраструктуры в городах Сибири для улучшения жизни людей.

Фото: предоставлено Эн+

Мы изучаем площадку вместе с самокатером Леонидом Широбоком. Он уже несколько лет профессионально «катает двухколесного друга», лихо отрабатывая сложнейшие трюки. С одним из них Леонид, кстати, стал победителем на прошедших не так давно соревнованиях. По секрету парень хвалится, что это был 100%-ный шанс на победу, потому что трюк был отработан на пять с плюсом.

Вот и новой площадке спортсмены ставят высший балл по благоустройству.

- Смотрите, как грамотно вмонтированы вылеты, приемники, рампы, - показывает Артем Коровин. - Здесь все максимально предусмотрено. Одновременно катаются сразу несколько ребят и никто друг другу не мешает. В этом большая заслуга проектировщиков. Они учли все наши запросы. Например, расстояние и поверхность оборудования позволяют начинающим спортсменам умело маневрировать. Потом они смело могут переходить к более сложным трюкам под руководством профессионалов. Реально – столичный уровень!

Кстати, о проекте. Изначально инициатива исходила от молодежного совета холдинга Эн+. Вместе с неравнодушными жителями Братска совет решал разные организационные вопросы: от выбора места для застройки до расположения на нем оборудования. Подход был настолько грамотным, что теперь в скейт-парке смогут заниматься и начинающие спортсмены, и профессионалы – все, кто стремится приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Установленное в скейт-парке оборудование позволит не только оттачивать навыки, но и проводить показательные выступления, мастер-классы и соревнования.

Фото: предоставлено Эн+

Попросила и я братских спортсменов устроить мне мастер-класс. А что – на самокате и велике кататься умею - почему бы не попробовать? Уверенно встаю на самокат, отталкиваюсь посильнее и-и-и… Держите меня семеро! Оказывается, управлять трюковым самокатом по специальному покрытию – влагостойкой фанере и самокатом для городских улиц – большая разница. Здесь нужно и равновесие точно держать, и быстро реагировать, и быть максимально сосредоточенным. Словом, настоящий спорт, а не какие-то, как многим кажется, покатушки.

- От лица жителей города выражаю благодарность Эн+ за активное участие в воплощении важнейших для города социальных проектов, - сказал на торжественной церемонии открытия скейт-парка заместитель мэра Братска по экономике Александр Яковлев. - Благодаря поддержке компании в жилом районе Энергетик появилась новая площадка. Надеемся, что она вдохновит жителей на новые спортивные достижения.

Для справки напомним, в прошлом году холдинг также открыл скейт-парк в Чите, и пространство сразу завоевало любовь начинающих и опытных спортсменов. На 1,3 тыс. квадратных метров расположилось множество препятствий и горок, самая большая из которых достигает десяти метров в длину. В городах Сибири компания, помимо скейт-парков, также строит детские площадки и спортивные центры, благоустраивает общественные места, реконструирует исторические памятники.