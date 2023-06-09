Шейхи нанесли колоссальный удар по Вашингтону: Они демонстративно выступили против США, отказавшись обрушить цены на нефть

К управлению страной фактически пришел молодой и амбициозный наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена вдруг с изумлением обнаружила, что ее давний стратегический союзник на мировом нефтяном рынке - Саудовская Аравия - демонстративно отвернулся от Вашингтона и теперь предпочитает иметь дела с заклятыми врагами Америки: Россией, Китаем и, о, ужас, Ираном.

А ведь многие помнят, как в середине 80-х годов прошлого века президент Рональд Рейган попросил саудитов в добровольно-принудительном порядке обрушить мировые цены на нефть, лишив тем самым СССР доходов от экспорта энергоносителей, что в конечном итоге и доконало советскую экономику.

С тех пор Штаты почему-то уверились, что Эр-Рияд по щелчку продолжит выполнять все их требования в обмен на поставки вооружений и прочие преференции. Но времена изменились, как и правители в саудовском королевстве. К управлению страной фактически пришел молодой и амбициозный наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Осенью прошлого года Вашингтон привычно попросил его не сокращать добычу нефти, чтобы сдержать цены на «черное золото» в преддверии промежуточных выборов в конгресс, где демократы могли проиграть. С чего это вдруг, решил принц и по соглашению со странами-членами объединения ОПЕК+ (куда входит и Россия) прикрутил кранчик. Стоимость бензина на АЗС в США тут же скакнула вверх, а на колонках стали появляться портреты старины Джо с надписями «В этом виноват он».

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов, Байден рассвирепел от такого самоуправства и пригрозил Мухаммеду бен Салману Аль Сауду «серьезными экономическими последствиями». Но принц, вопреки надеждам Вашингтона, не испугался и в частном порядке якобы сообщил заокеанским партнерами, что готов хоть сейчас коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если те продолжат давить в столь хамской манере.

Иными словами дал понять Штатам, что отныне с ними будут ставить на первое место сугубо экономические интересы, а не политические сговоры.

Кто же выиграл в этой подковерной схватке? Однозначно Эр-Рияд, нарастивший прибыли от продажи своей нефти, другие участники ОПЕК+, ну и конечно Россия, ведь Евросоюз тогда не смог снизить поставки из РФ на фоне ее противостояния с Западом.

Могут сказать, что прошлогоднее решение саудитов носило разовый характер, а теперь, мол, они могут одуматься и «не ковырять копьем в носу у Вашингтона». Но вот только что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с бен Сальман Аль Саудом.

"С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть", - сообщила пресс-служба Кремля.

А вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва продлит добровольное сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года.

Выходит, и здесь Вашингтон остался не у дел.