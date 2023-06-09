Минобороны России нанесло мощный удар по складам ВСУ с беспилотниками

В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника

В Минобороны России сделали заявление о нанесении мощного удара по тылам вооруженных формирований киевского режима.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова «все назначенные объекты были поражены, а в результате ударов было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий».

Конашенков рассказал, что за минувшие сутки вооруженные формирования Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

«В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики. А на Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», - сообщил он.

В это время наши воины врага сожгли тяжелыми огнеметными системами технику и личный состав 47-й механизированной бригады ВСУ южнее города Орехов Запорожской области, а летчики разбили резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции», - перечислил потери ВСУ Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны на Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. Там было уничтожено до 410 украинских военнослужащих 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, на Купянском перебили до 30, на Красно-Лионском до 50, на Харсонском до 70 наемников киевского режима.

В ходе только этих боев наши воины ликвидировали: две диверсионные группы ВСУ, склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, четыре танка, 18 боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы «Мста-Б».

За сутки армейской авиацией в воздушном бою был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны, 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили в Херсонской области самолет Су-25 воздушных сил Украины, две крылатых ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 13 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

440 - самолетов.

238 - вертолетов.

4555 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9798 - танков и других боевых бронированных машин.

1122 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5062 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10838 - единиц специальной военной автомобильной техники.