Сбежавшие звезды поселились в Латвии: как Брежнева, Меладзе и Лобода прожигают заработанные в России миллионы

Гонорары Лободы и Брежневой упали в 5 раз, но концертов все рано нет. Мини-тур Брежневой перенесли — не продали билеты. Фото: СОЦСЕТИ

Этим летом певица Вера Брежнева с младшей дочерью и мужем композитором и продюсером Константином Меладзе перебралась из Италии, где жила последний год - в Латвию. Здесь уже год живет ее коллега Светлана Лобода с дочками. Также в этой стране пытаются наладить жизнь актеры Чулпан Хаматова, ее брат Шамиль Хаматов – получают в 10 – 15 раз меньше чем на Родине, колесят по малым залам с антрепризой. Случайные заработки не дают бывшим звездам жить как раньше – поэтому тратят сбережения, заработанные в России.

Особенно много за последние десять с лишним лет заработали в России певицы с украинским гражданством Вера Брежнева и Светлана Лобода: у них были бешеные заработки на частных мероприятиях (5 млн. руб. за часовое выступление), с ними заключали выгодные рекламные контракты, платили за съемки на телевидении… Композитор с украинским гражданством Константин Меладзе до сих пор получает из нашей страны авторские отчисления за песни, которые написал – когда они звучат в исполнении российских артистов (к примеру, «Спектакль окончен» от Полины Гагариной). Сейчас эти артисты пытаются безуспешно продать или хотя бы сдать свои особняки в элитных поселках Подмосковья, откуда сбежали после начала СВО за границу. У Лободы было на тот момент гражданство Мальты и счета в заграничных банках. Но эта артистка быстро перебралась в Латвию - купила дом в Юрмале, устроила дочь в частную школу под Ригой. А Брежнева с семьей прожила больше года в Италии, где у нее и Константина Меладзе давно был куплен дом. Но к лету 2023 года они тоже перебрались в Латвию – купили квартиру в Риге, а к морю ездят в Юрмалу – там дом у брата Константина певца Валерия Меладзе.

Меладзе и Брежнева купили дом в Риге. Фото: СОЦСЕТИ

Экс-поклонники экс-звезд осуждают и обсуждают в соцсетях – недоумевают почему именно Латвия стала их новым местом жительства, раньше они там появлялись только на гастролях.

Политолог Дмитрий Раевский так отвечает kp.ru на этот вопрос: «Почему Латвия? Потому что в Прибалтике имеются антироссийские настроения. Это очевидно. Просто данные звезды (это они себя так называют) поехали к своим, которые так же ненавидят «русский мир». Хорошо, что маски сорваны и понятно кто есть кто».

И Брежнева, и Лобода стараются афишировать свои антироссийские высказывания, сами напрашиваются на интервью – хотя никому уже не интересны. Русофобскими заявлениями артистки получают искомое – про них вспоминают и пишут латвийские СМИ, а это дает надежду собрать хотя бы небольшой концертный зал, денежных частных заказов больше нет. На днях Брежнева пела (как и Лобода на русском, так как записанные песни на украинском языке не стали популярными) на дне города Даугавпилса в Латвии и объявила, что деньги перечислит на поддержку Украины. Люди не покупали билеты на этот концерт – скромный гонорар артистке заплатила администрация города.

Коллеги артисток рассказали нам об еще одной причине такой миграции бывших звезд: «На днях отменился тур по малым залам Израиля у певицы Брежневой – люди не покупали билеты, была продана малая часть каждого зала. Перенос. Потому и едет она и ее коллеги в Латвию – там много русскоязычных, тех кто ранее знал о существовании их песен. Так хотят сохранить надежду хоть немного зарабатывать». По мнению экспертов Лобода и Меладзе с Брежневой имеют сбережения за минувшие эстрадные годы – минимум по 200 млн. руб. на каждую семью. Теперь живут на эти сбережения, на эти деньги и купили жилье в Прибалтике.

Политолог Дмитрий Раевский объяснил почему артистки убежали именно в Латвию. Фото: Личный архив

Еще один плюс переезда для них в Латвию – хоть какое-то общение с прежними знакомыми. В дальнем зарубежье артистки были в полной изоляции. Еще одна русофобка Лайма Вайкуле на этой неделе вещала: «Недавно встречалась с Брежневой. Вера в Риге живет – это недалеко от меня. Она будет на моем фестивале петь. Очень рада тому, что Вера здесь». Гонорары Лободы и Брежневой упали за минувший год в 5 раз, но проблема у них даже не в этом – их очень редко теперь куда-то вообще зовут петь.