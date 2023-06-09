В небе над нами горит «Звезда»: Участники вокального конкурса со всей России разыграют 1 миллион рублей

Богата русская земля музыкальными талантами — сколько б вокальных конкурсов не проводилось, поток самородков не иссякает. Вот и всероссийский конкурс песни «Звезда-2023» подошел к финалу. И на заключительном этапе за главный приз в 1 миллион рублей поборются аж 22 участника (в числе которых есть и коллективы)!

В эфире канала «Звезда», организующего и транслирующего проект, прозвучат совершенно новые композиции — как написанные известными авторами специально для конкурса, так и песни собственного сочинения музыкантов конкурса, созданные при поддержке продюсеров проекта.

Бились за путь в финал участники из 89 регионов России, но остались только лучшие: Майя Блудшая (Омская область), Наталья Малаенко (Тюменская область), Анна Че (Самарская область), Ульяна Москаленко (Саратовская область), Эльгена Церенова (Калмыкия), Виктория Иванова (Магаданская область), ансамбль «Макъам» (Дагестан), Даниил Ушаков (Удмуртия), Анастасия Куклина (Псковская область), Джованна (Херсонская область), группа «Трубачи» (Красноярский край), Екатерина Долженкова (Забайкальский край), STASIE (Ямало – Ненецкий АО), Залина Горчханова (Ингушетия), группа «BELCANTO» (Чувашская республика), Дияна Ишниязова (Башкортостан), Кристина Бориславова (Белгородская область), Юсуп Берсанукаев (Чеченская республика), Алена Трокай (Запорожская область), Светлана Кокорина (Архангельская область), MATANYA (Липецкая область), а также Дениза Хекилаева из Кабардино – Балкарии, выходившая в финал четвертого сезона детского «Голоса» в 11 лет, но уступившая победу Данилу Плужникову.

Оценивать выступления юных талантов и определять, кому же достанется главный приз, будет авторитетное жюри: Зара, Юрий Николаев, Юлия Савичева, Роман Емельянов. Председатель судейского комитета по-прежнему Максим Исаакович Дунаевский. Ведет конкурс Оскар Кучера.

Вокальный конкурс «Звезда-2023», «Звезда», 10 и 11 июня, 19.45