Благодарные украинки заражают европейцев целым букетом венерических заболеваний

Рост венерических заболеваний зафиксировали в странах, куда устремилось больше всего беженцев из Незалежной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европы страшно напрягаются, выделяя Украине финансовую и военную помощь. Да, большая ее часть – это кредиты, которая Незалежная никогда не сможет отдать, но не стоит сбрасывать со счетов, что украинцы, а особенно – украинки, уже сейчас делятся с населением тех стран, где они нашли приют всем, что у них есть.

Правда, располагают они, по большей части, немногим. Но первые результаты проявились уже в прошлом году, а в этом году они станут еще более зримыми. 2022-й год, например, в Польше стал рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ. Еще осенью прошлого года Минздрав Польши обозначил, что причиной такого "рекорда" является "изменения социального поведения в сексуальной сфере", в значительной степени, из-за притока большого количества беженцев с Украины, которая занимает первое место по доле ВИЧ-инфицированных среди населения по всей Европе. Состояние медицины на Украине в годы после майдана скатилось до такого уровня, что перестали быть редкостью ветряная оспа, скарлатина, а свинка нападала на жителей целыми стаями. Все это беженцы притащили с собой и в Польшу. Но если скарлатина, извините, почти не зависит от того, хочет человек заразить другого или нет, то сифилис или тот же ВИЧ – это уже игнорирование стандартов поведения и то самое антисоциальное сексуальное поведение.

Можно было бы оспорить эту причинно-следственную связь, наибольший рост уровня венерических болезней зафиксирован именно в тех странах, куда проевропейски настроенные украинцы

- За 2022 год в Эстонию въехали десятки тысяч ВИЧ-инфицированных украинцев. Большинство уже покинуло страну, но сотни зараженных вирусом иммунодефицита остаются, - пишут эстонские СМИ, а председатель местной сети ВИЧ-позитивных Латшин Алиев, как отметил Эстонский ежедневник Postimees, свидетельствует.

- Большинство ВИЧ-положительных лечились на Украине. Процесс нельзя прерывать. Задачей эстонских медиков является обеспечение нуждающихся препаратами в необходимых количествах. Необходимо предотвратить развитие резистентности, если пациент внезапно перестанет их принимать.

В конце прошлого года медиагруппа Uutissuomalainen (Финляндия) отмечала, что в Суоми зафиксирован совершенно необъяснимый объективными причинами рост заболеваемости гонореей, ВИЧ и сифилисом. Причем, чуть ли не в разы. Правда, просто венерическими заболеваниями финны стали заражаться гораздо чаще, чем ВИЧ, хотя последним можно заразиться не только половым путем. То есть вклад беженок тут практически невозможно оспорить.

Аналогичные процессы происходят сейчас не только в Польше, Эстонии и Финляндии, но и в Латвии, и в Литве. Наверняка нечто подобное имеет место быть и в Германии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Италии и т.д. Но для вымирающей Прибалтики это имеет особое значение.

Понятно, что украинские беженцы и беженки не хотят специально нанести вред местному населению, и им просто хочется и жить получше, и заработать, и кушать повкуснее. Но, как говорят в самой Незалежной, "маемо, шо маемо". А в результате, помимо просто падения показателей здоровья населения, экономикам этих стран придется нести и дополнительную нагрузку.

Щедрые души – что имеют, тем и делятся.