Россия превращается в тропики: на регионы обрушатся опасные «взрывные» ливни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Приморский край в четверг 8 июня и в ночь на 9 июня обрушился мощнейший ливень с грозой и штормовым ветром. И это только начало, предупреждают в Гидрометцентре России. В ближайшее время во многих регионах страны ожидаются опасные «взрывные» ливни.

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ В ПРИМОРЬЕ

- В Приморье прошел настоящий тропический ливень, потрясающий - 111 мм (для сравнения: в Москве за весь июнь обычно выпадает 78 мм осадков. А 111 мм - это 11 ведер воды на каждый квадратный метр. - Л. С.). С чем это было связано? Два циклона объединились: один вышел на Японские острова, другой образовался на севере Китая, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России - На фронтальном разделе между этими двумя циклонами столкнулись две воздушных массы, холодного и теплого воздуха, что и привело к сильнейшим осадкам. Теплые воздушные массы быстро поднялись до высоты 10-12 километров, произошла мощнейшая конденсация водяных паров – и продолжительный ливень.

Этот фронт будет оказывать влияние на погоду и в субботу, 10 июня. В Приморском крае пройдут уже не такие интенсивные дожди, 50 мм осадков выпадает - это тоже очень много. Прогнозируются также усиление ветра до 20 метров в секунду и грозы.

Тропический ливень в умеренных широтах - это опаснейшее явление, нарушение жизнедеятельности города. Но прогноз был выпущен своевременно. Когда я говорю, что ливень потрясающий, я говорю без восторга, поверьте мне.

40-ГРАДУСНЫЙ ЗНОЙ И «ВЗРЫВНЫЕ» ДОЖДИ В СИБИРИ

- Лето - самый дождливый период. Многие полагают, что осень. Ничего подобного, - развенчивает стереотипы Роман Вильфанд. - Именно летом конвективные процессы, то есть процессы перемещения воздуха по вертикали, приводят к взрывным процессам, которые обусловливают и сильные ветры, и шквалы, и мощные ливни.

Так вот, в ближайшие дни на юге Западной Сибири (это самый густонаселенный регион азиатской части страны) прогнозируются сильные ливни, грозы, усиление ветра до 22-25 метров в секунду. С чем это связано? Да с тем, что в этих регионах жара несусветная была, бесконечно бились температурные рекорды.

Вчера очередные рекорды установлены в Томской, Новосибирской областях, на Алтае. А Красноярске +35…+38 градусов, на Алтае до +40 градусов. И когда после такой жары приходит даже умеренно прохладный воздух, это понижение температуры приводит к опаснейшим явлениям. Потому что возникают взрывные процессы. Во всех этих регионах прогнозируются и сильные ливни, и грозы, и усиление ветра до 25 метров в секунду.

К ЧЕРНОМУ МОРЮ ПРИЛЕТЕЛО МОРЕ КАРСКОЕ

- И, кстати говоря, еще один опасный с точки зрения осадков регион – Краснодарский край, - не радует отпускников научный руководитель Гидрометцентра- - Там постепенно будет налаживаться погода, но 10 и 11 июня ещё пройдут сильные дожди. Их принесёт атмосферный фронт, связанный с холодными воздушными массами, приходящими с Карского моря и встречающимися над Черным морем с субтропическим воздухом. Потом погода будет улучшаться.