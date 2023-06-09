На туристическом форуме «Путешествуй!» обсудили новые подходы для развития туризма и гостиничного бизнеса

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Говоря об антикризисных мерах поддержки российского туристического бизнеса, специальный гость дискуссии Алимбек Хидзев, исполняющий обязанности директора Департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации, рассказал о ходе конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения для предоставления субсидий от ведомства. Он отметил, что с прошлого года проекты улучшаются и уже прослеживается определенный экотренд: «Мы видим хорошо подготовленные проекты в плане природоохранной части, инженерных сооружений, соседства с уже известными точками притяжения, что тоже хорошо, поскольку модульные сооружения будут удачно дополнять капитальные строения гостиничного сектора».

Марина Старчикова, предприниматель и владелец коллекции ресторанов и отелей Тамбовской области, рассказала, что для создания точек притяжения очень важна насмотренность. Игроки рынка стараются смотреть по сторонам и все самые интересные концепции привозить в регион и самостоятельно создавать точки притяжения, которыми могут стать сами же гостиницы: «Мы начали с того, что пересмотрели само понимание гостиницы, ведь гостиница – это не здание и не номера, это кластер, который и должен быть точкой притяжения. Мы создали не просто локации, а стали полностью формировать поездку для гостей от подбора экскурсоводов до разработки маршрутов, ведь в поездках запоминаются люди, которые нас ждут, остальное значения не имеет».

Обсудили на сессии также и вопросы развития отельного бизнеса в условиях ухода международных сетей и сайтов-агрегаторов бронирования отелей. По словам Татьяны Беловой, директора по развитию AZIMUT HOTELS, переориентация сети на внутренний турпоток произошла еще в 2020 году. Уход агрегаторов никак не сказался на бронировании: «Наши гости переориентировались и пришли напрямую на наш сайт. Сейчас в нашей программе лояльности 735 тыс. преданных гостей». А вот для несетевых проектов проблема ухода агрегаторов была более острой, считает Татьяна Белова, поскольку появилась острая необходимость инвестировать в продвижение и создание эффективных сайтов.

Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group, согласился с Татьяной и подтвердил озвученные тенденции, а затем подытожил беседу: «Точки притяжения может создавать бизнес, а могут создавать органы власти и местные жители. Кому-то повезло больше в силу исторической составляющей или наличия курортной зоны, кому-то повезло меньше, но в любом случае важно акцентировать внимание на маркетинге, понять, что нужно гостям, и создать бренд региона, который дальше и развивать».

Форум проходит при официальной поддержке Министерства экономического развития РФ, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, АНО «Национальные приоритеты».