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Экономика9 июня 2023 16:46

На туристическом форуме «Путешествуй!» обсудили новые подходы для развития туризма и гостиничного бизнеса

Во второй день форума состоялся открытый диалог «Создание точек притяжения: новые подходы к развитию туризма и гостиничного бизнеса»
Фото фонда Росконгресс

Фото фонда Росконгресс

Говоря об антикризисных мерах поддержки российского туристического бизнеса, специальный гость дискуссии Алимбек Хидзев, исполняющий обязанности директора Департамента развития туризма Министерства экономического развития Российской Федерации, рассказал о ходе конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения для предоставления субсидий от ведомства. Он отметил, что с прошлого года проекты улучшаются и уже прослеживается определенный экотренд: «Мы видим хорошо подготовленные проекты в плане природоохранной части, инженерных сооружений, соседства с уже известными точками притяжения, что тоже хорошо, поскольку модульные сооружения будут удачно дополнять капитальные строения гостиничного сектора».

Марина Старчикова, предприниматель и владелец коллекции ресторанов и отелей Тамбовской области, рассказала, что для создания точек притяжения очень важна насмотренность. Игроки рынка стараются смотреть по сторонам и все самые интересные концепции привозить в регион и самостоятельно создавать точки притяжения, которыми могут стать сами же гостиницы: «Мы начали с того, что пересмотрели само понимание гостиницы, ведь гостиница – это не здание и не номера, это кластер, который и должен быть точкой притяжения. Мы создали не просто локации, а стали полностью формировать поездку для гостей от подбора экскурсоводов до разработки маршрутов, ведь в поездках запоминаются люди, которые нас ждут, остальное значения не имеет».

Обсудили на сессии также и вопросы развития отельного бизнеса в условиях ухода международных сетей и сайтов-агрегаторов бронирования отелей. По словам Татьяны Беловой, директора по развитию AZIMUT HOTELS, переориентация сети на внутренний турпоток произошла еще в 2020 году. Уход агрегаторов никак не сказался на бронировании: «Наши гости переориентировались и пришли напрямую на наш сайт. Сейчас в нашей программе лояльности 735 тыс. преданных гостей». А вот для несетевых проектов проблема ухода агрегаторов была более острой, считает Татьяна Белова, поскольку появилась острая необходимость инвестировать в продвижение и создание эффективных сайтов.

Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group, согласился с Татьяной и подтвердил озвученные тенденции, а затем подытожил беседу: «Точки притяжения может создавать бизнес, а могут создавать органы власти и местные жители. Кому-то повезло больше в силу исторической составляющей или наличия курортной зоны, кому-то повезло меньше, но в любом случае важно акцентировать внимание на маркетинге, понять, что нужно гостям, и создать бренд региона, который дальше и развивать».

Форум проходит при официальной поддержке Министерства экономического развития РФ, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, АНО «Национальные приоритеты».

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