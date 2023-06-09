Блатные и красивые. Депутаты попросили премьера Мишустина запустить госаукцион по продаже необычных автономеров

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ПОНТОРЕЗОВ

Кстати, а что там с «красивыми» автомобильными номерами — джеймс-бондовским 007, дьявольским 666, питейным 777 - кто ж не помнит одноименный портвейн советских времен? И с не менее красивыми буквенными индексами — восторженным ААА, удивленным ООО, недоброй памяти МММ…

Когда-то говорили, что вот-вот наладят официальные аукционы по их купле-продаже, но грянул ковид, и как-то заглохло это дело. Депутат Госдумы Антон Ткачев решил реанимировать идею. Он обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой возобновить работу по созданию открытых аукционов «красивых» номеров.

- Давно пора, - сказал KP.RU вице-президент Национального автомобильного союза, Антон Шапарин. - Минэкономразвития говорил, что все хорошо, скоро сделаем, но воз и ныне там. Никто ничего не сделал. А система нужная, потому что у многих эти номера и буквосочетания очень востребованы — есть такие люди, которые хотят показать, что круче других.

Идея госаукциона в проекте Минэкономразвития выглядела так. За право выбрать «красивый» номер нужно заплатить пошлину 5 тыс. руб. А для самих номеров предполагалось 13 тарифов. От каких-то простеньких со стартовой ценой от 200 тыс. руб. до вариантов с одинаковыми цифрами и буквами, которые предлагалось продавать от стартовой цены 600 тыс. руб. Региональным властям собирались дать право уменьшить или увеличить первоначальную ставку в 10 раз.

КАК КУПИТЬ КРАСИВЫЙ НОМЕР

А пока отсутствуют государственные аукционы, процветают подпольные биржи номеров. И денежки утекают в неизвестном направлении, а могли бы пополнять бюджет. Действуют частные сайты, на которых покупатели затейливых номеров находят тех, кто готов с ними расстаться.

- Схема купли продажи выглядит так, - продолжает Шапарин. - Заходишь на эту интернет-биржу, находишь нужный номер, торгуешься, договариваешься. Поскольку номер висит на какой-то машине, то надо эту машину купить, потом оставить за собой красивый номер — это называется «оставить на сохранении», такая процедура предусмотрена законом, а машину — продать обратно. Без номера — это тоже не является нарушением. Официальная пошлина на такую процедуру — порядка 3 тысяч рублей.

Bице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В такой схеме есть риски — например, выкупит ли владелец «красивого» номера свою машину? Если откажется, то выйдет, что купил номерок по цене машины. В принципе, автомобили сейчас товар ликвидный, но не каждый хочет возиться с продажей.

- Цены на номера начинаются с 20-30 тысяч рублей, - рассказывает эксперт. - Но это совсем такие номера, про которые не всякий поймет, в чем их фишка. Например, номер 190 на 190-й модели «Мерседеса», она выпускалась в 80-е годы. У меня кстати, номер тоже по модели — ну, вот так захотелось...

ХАМ, ВОР И «ПОЛНАЯ ОЛЬГА»

Дальше идут причуды посерьезнее.

- Очень в цене, например, автомобили серии АМР77, - говорит Шапарин. - Потому что на автомобилях серии АМР97 (таких на свободном рынке не купить) ездят силовики, депутаты, высшие чиновники, и «крутым пацанам» кажется, что это практически одно и то же. Стоимость такой игрушки — от миллиона рублей. Высоко ценятся и такие серии как АМО, так называемая «старая Москва», раньше это была номерная серия для автомобилей московского чиновничества. Находятся люди, которые гоняются за номерами с сочетаниями ХАМ или ВОР. А если с тройкой цифр, например, ХАМ-777 или ВОР-666 может на несколько миллионов потянуть. Не такое эпатажное - сочетание ООО, его называют «полная Ольга». Есть и региональная специфика — на юге очень популярны, например, буквенные серии КРА…

- Краснодар?

- Не угадали. Это расшифровывается как «Кадыров Рамзан Ахматович». Вообще, в регионах часто спросом пользуются такие серии, на которых ездят губернаторы.

ПРИКИНУТЬСЯ МИНИСТРОМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Живет в народе поверье, что есть дескать, блатные номера — увидев которые инспектор ГИБДД чуть ли не честь отдает.

- Номера реально принадлежащие спецслужбам, в свободном доступе не купить, - говорит Шапарин. - А похожие, наоборот, вызывают усиленное внимание постовых. Потому что понятно, если у человека имитация, то он, скорее всего, приобрел ее с какими-то не вполне законными целями. Реальные спецсерии выдаются тем, кому положено. И попасть с улицы в этот список, думаю, невозможно. То есть времена, когда можно было купить номер, открывающий какие-то широкие возможности, недоступные другим, давно прошли.

По мнению нашего собеседника, если будут созданы госаукционы, то цены на «красивые» номера взлетят — любителей покрасоваться будет привлекать еще и безопасность сделок под контролем государства.

- Думаю, дубайские рекорды, где несколько миллионов долларов платят за однозначные номера типа «1» (там считается, что чем короче номер, тем ты круче), у нас бы перекрыли, - говорит эксперт. - Так что если есть любители платить такие деньги, то надо их ошкуривать в пользу бедных.