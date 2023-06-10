НАСА бьется в истерике: «Лунная вода не должна достаться китайцам, она принадлежит всему человечеству»

Глава НАСА Билл Нельсон на днях отжег. Он назвал лунную воду «данной Богом», заявил, что она «принадлежит всему человечеству» и не должна достаться китайцам. Под «всем человечеством», конечно, подразумевается Америка. Китайцы захватят воду на время, а потом оставят ее у себя навсегда, они вечно так делают, распинался Нельсон.

Возможно, вы вообще ничего не поняли: лунная вода? На Луне нет воды! Если у вас есть юные дочери, которые, насмотревшись мультиков, клянчат у вас «лунную воду», вы могли подумать: как, НАСА и Китай делят магический инвентарь из магазина игрушек? А может, им и волшебная палочка нужна?

Рассказываем, что это за вода такая, что китайские ученые уже нашли на Луне, и почему битва за ресурсы на спутнике Земли будет невероятно жесткой.

СУХОЙ МИР

Когда я начинал изучать астрономию в 1970-х, Луне уделяли крошечную главку. Это просто каменный шар. Ни воздуха, ни воды, ни вулканов, вообще ничего – упадет метеорит, и на миллионы лет опять безмолвие. Очень скучно.

Хотя уже тогда многим было понятно, что это не совсем так. 3 ноября 1958 года советский астроном Николай Козырев увидел, как над кратером Альфонс на Луне словно что-то задымилось. Он был у телескопа и навел на облачко спектроскоп – прибор, который определяет химический состав и температуру. Оказалось, из Луны в самом деле фонтанировали газы, и это были те же вещества, что извергают и земные вулканы.

Иногда астрономы видели, как какие-то детали становятся яркими, меняют цвет (а цвета на Луне в норме как бы и нет, так что это очень заметно), затуманиваются, и даже исчезают. Все это списывали на вулканизм, и удивлялись – вроде все остыть давно должно.

Тем не менее, ни о воде, ни о воздухе даже не заикались. Ночью минус 170, днем плюс 120 – какая тут вода. Если и была, вся, до молекулы, испарилась.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Американские космонавты, сев на Луну с удивлением обнаружили, что пейзаж выглядит не вполне так, как им думалось. Ожидали: совершенно черное небо, на нем словно вырезанный из огненной бумаги диск Солнца, и прямо рядом с ним – звезды.

Но небо было довольно-таки белесым. Это заметно и на снимках. Решили, что это пыль. Но почему она висит (почему бодро реет флаг, который американцы тут же водрузили, вы, надеюсь, знаете – в ткань воткнули проволочки для жесткости)? Разбирались, и поняли, что дело в электричестве.

Утром Солнце начинает нагревать лунную почву и сообщает ей заряд. Его берут в себя пылинки и принимаются левитировать над поверхностью. Потом Солнце садится, заряд уходит, пылинки опускаются.

Но только ли пылинки? Не буду тянуть: не только; на Луне атмосфера есть. Водород, гелий, неон, аргон, и ноль кислорода – а дышать-то и нечем. Еще и потому, что она в десять триллионов раз слабее воздушной оболочки. Откуда берется? Изнутри (вулканы) и извне – с солнечным ветром. Именно эти газы «выплевывает» из себя Солнце во время вспышек. У Луны они задерживаются. Много рассеивается, конечно – гравитация Луны слаба.

И, НАКОНЕЦ, ВОДА

Интересная история: как и лунные вулканы, лунную воду открыли русские. Сейчас о наших достижениях стараются не вспоминать.

В 1976 году станция «Луна-24» бурила Луну, и привезла на Землю вещество недр. В нем неожиданно нашли воду: лишь 0,1%, но – воду! И как-то тихо-тихо эта новость прошла. Кому надо, намотали на ус, конечно. Проходит 20 лет, и в 2009 году НАСА заявляет: вода найдена! Аргументы?

С борта спутника Луны взяли спектр лунной поверхности, и вот они – следы воды. Потом часть спутника скинули с орбиты, он врезался в Луну, взорвался - выделился пар. Началась водяная гонка. Газеты запестрели яркими заголовками. О советском приоритете – ни слова. Но ведь и мы молчали в 1970-е, не придали значения, если уж откровенным быть.

Оказалось, больше всего воды – у Южного полюса Луны. Странное место. Солнце там висит низко, а часто вообще заходит надолго. Из-за того, что Луна как бы качается (так на нее действует Земля), там нет «полярного дня» и «полярной ночи», график светила причудлив. И есть кратеры, куда Солнце не смотрит никогда. И именно там, в полной тьме – лед, чуть припорошенный пылью. На Северном полюсе не так, там унылая равнина и никакого льда нет.

Под прямым Солнцем лед бы испарился, «выгорел». А тут – лежит.

БУРНАЯ ИСТОРИЯ

Но откуда он там взялся? Исследования показали, что когда-то Луна не отличалась от Земли. «Когда-то» - это три миллиарда лет назад. Но Земля тогда была не такой, как сейчас. Вот от нее, древней, а не нынешней, и «не отличалась».

Луна была раскалена, окружена плотной атмосферой, в которой не было кислорода, а сплошной угарный газ, но в этом газе – еще и водяной пар. Вода, вообще-то - явление в космосе не редкое ,в виде пара и льда, например, на кометах. Кометы падали на Луну. Вода испарялась при ударе, пар оставался в тогдашней, плотной атмосфере.

Однако Луна быстро остыла. Плотная атмосфера рассеялась. А вода частично улетела в космос, частично осталась в виде льда в темных расщелинах.

Разведанные запасы лунной воды – 600 миллионов тонн. Это как хорошее земное озеро, поменьше Байкала, но на уровне Великих озер США – вполне. Причем:

- эти тонны собраны компактно, у Южного полюса;

- вода очень чистая, практически дистиллят, ее не надо очищать, плавь лед и пей.

БИТВА ЗА ВОДУ

Луна понемногу становится очень интересным местом для сверхдержав. Недавно китайские ученые на обратной стороне нашли какую-то гелеобразную субстанцию, и сразу засекретили. Бульварные СМИ писали, что это – источник бесконечной энергии, поскольку, дескать, в нем идут процессы атомного синтеза при обычной, комнатной, температуре, и это готовая вечная батарейка, вставь и пользуйся. Что ж, чего только не бывает.

На нашей стороне Луны нашли минерал, назвали его чанъэзит. О свойствах этого кристалла ученые Поднебесной тоже предпочли не распространяться.

Успехи Китая вызывают ярость в США. Американцам нужна лунная станция. Пусть не вполне обитаемая, а – вахтовым методом, прилетел, пожил, улетел. Но как удобно наблюдать за Землей. Пентагон просто мечтает о подобном.

Обе страны планируют свои лунные миссии где-то к 2025 году. И сразу понятно, что дружбы и соседства на Южном полюсе Луны не будет. Хватит мол с нас Международной космической станции. Больше ничего международного. Флаг воткнул, и чужой не суйся.

А ЧТО РОССИЯ

Своя программа освоения Луны у нас, конечно, есть. Схема у нее стандартная (облет, экспедиции, строительство базы), летать будут на ракетах «Ангара». Даты – около 2030 года, но космические чиновники давали понять, что даты – не главное, а важно, чтобы – сотрудничество и мир-дружба.

Но мира-дружбы, похоже, не будет. Как когда-то «осваивали» Америку, как дрались в Золотую лихорадку, так и теперь. Что же, посмотрим, чем обернется. Космос ошибок не прощает и шуток не понимает. Понимают ли «лунные пионеры», с чем играют – большой вопрос.