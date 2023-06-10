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Наука10 июня 2023 0:01

НАСА бьется в истерике: «Лунная вода не должна достаться китайцам, она принадлежит всему человечеству»

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что «лунная вода» не должна достаться Китаю
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН

Глава НАСА Билл Нельсон на днях отжег. Он назвал лунную воду «данной Богом», заявил, что она «принадлежит всему человечеству» и не должна достаться китайцам. Под «всем человечеством», конечно, подразумевается Америка. Китайцы захватят воду на время, а потом оставят ее у себя навсегда, они вечно так делают, распинался Нельсон.

Возможно, вы вообще ничего не поняли: лунная вода? На Луне нет воды! Если у вас есть юные дочери, которые, насмотревшись мультиков, клянчат у вас «лунную воду», вы могли подумать: как, НАСА и Китай делят магический инвентарь из магазина игрушек? А может, им и волшебная палочка нужна?

Рассказываем, что это за вода такая, что китайские ученые уже нашли на Луне, и почему битва за ресурсы на спутнике Земли будет невероятно жесткой.

СУХОЙ МИР

Когда я начинал изучать астрономию в 1970-х, Луне уделяли крошечную главку. Это просто каменный шар. Ни воздуха, ни воды, ни вулканов, вообще ничего – упадет метеорит, и на миллионы лет опять безмолвие. Очень скучно.

Хотя уже тогда многим было понятно, что это не совсем так. 3 ноября 1958 года советский астроном Николай Козырев увидел, как над кратером Альфонс на Луне словно что-то задымилось. Он был у телескопа и навел на облачко спектроскоп – прибор, который определяет химический состав и температуру. Оказалось, из Луны в самом деле фонтанировали газы, и это были те же вещества, что извергают и земные вулканы.

Иногда астрономы видели, как какие-то детали становятся яркими, меняют цвет (а цвета на Луне в норме как бы и нет, так что это очень заметно), затуманиваются, и даже исчезают. Все это списывали на вулканизм, и удивлялись – вроде все остыть давно должно.

Тем не менее, ни о воде, ни о воздухе даже не заикались. Ночью минус 170, днем плюс 120 – какая тут вода. Если и была, вся, до молекулы, испарилась.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Американские космонавты, сев на Луну с удивлением обнаружили, что пейзаж выглядит не вполне так, как им думалось. Ожидали: совершенно черное небо, на нем словно вырезанный из огненной бумаги диск Солнца, и прямо рядом с ним – звезды.

Но небо было довольно-таки белесым. Это заметно и на снимках. Решили, что это пыль. Но почему она висит (почему бодро реет флаг, который американцы тут же водрузили, вы, надеюсь, знаете – в ткань воткнули проволочки для жесткости)? Разбирались, и поняли, что дело в электричестве.

Утром Солнце начинает нагревать лунную почву и сообщает ей заряд. Его берут в себя пылинки и принимаются левитировать над поверхностью. Потом Солнце садится, заряд уходит, пылинки опускаются.

Но только ли пылинки? Не буду тянуть: не только; на Луне атмосфера есть. Водород, гелий, неон, аргон, и ноль кислорода – а дышать-то и нечем. Еще и потому, что она в десять триллионов раз слабее воздушной оболочки. Откуда берется? Изнутри (вулканы) и извне – с солнечным ветром. Именно эти газы «выплевывает» из себя Солнце во время вспышек. У Луны они задерживаются. Много рассеивается, конечно – гравитация Луны слаба.

И, НАКОНЕЦ, ВОДА

Интересная история: как и лунные вулканы, лунную воду открыли русские. Сейчас о наших достижениях стараются не вспоминать.

В 1976 году станция «Луна-24» бурила Луну, и привезла на Землю вещество недр. В нем неожиданно нашли воду: лишь 0,1%, но – воду! И как-то тихо-тихо эта новость прошла. Кому надо, намотали на ус, конечно. Проходит 20 лет, и в 2009 году НАСА заявляет: вода найдена! Аргументы?

С борта спутника Луны взяли спектр лунной поверхности, и вот они – следы воды. Потом часть спутника скинули с орбиты, он врезался в Луну, взорвался - выделился пар. Началась водяная гонка. Газеты запестрели яркими заголовками. О советском приоритете – ни слова. Но ведь и мы молчали в 1970-е, не придали значения, если уж откровенным быть.

Оказалось, больше всего воды – у Южного полюса Луны. Странное место. Солнце там висит низко, а часто вообще заходит надолго. Из-за того, что Луна как бы качается (так на нее действует Земля), там нет «полярного дня» и «полярной ночи», график светила причудлив. И есть кратеры, куда Солнце не смотрит никогда. И именно там, в полной тьме – лед, чуть припорошенный пылью. На Северном полюсе не так, там унылая равнина и никакого льда нет.

Под прямым Солнцем лед бы испарился, «выгорел». А тут – лежит.

БУРНАЯ ИСТОРИЯ

Но откуда он там взялся? Исследования показали, что когда-то Луна не отличалась от Земли. «Когда-то» - это три миллиарда лет назад. Но Земля тогда была не такой, как сейчас. Вот от нее, древней, а не нынешней, и «не отличалась».

Луна была раскалена, окружена плотной атмосферой, в которой не было кислорода, а сплошной угарный газ, но в этом газе – еще и водяной пар. Вода, вообще-то - явление в космосе не редкое ,в виде пара и льда, например, на кометах. Кометы падали на Луну. Вода испарялась при ударе, пар оставался в тогдашней, плотной атмосфере.

Однако Луна быстро остыла. Плотная атмосфера рассеялась. А вода частично улетела в космос, частично осталась в виде льда в темных расщелинах.

Разведанные запасы лунной воды – 600 миллионов тонн. Это как хорошее земное озеро, поменьше Байкала, но на уровне Великих озер США – вполне. Причем:

- эти тонны собраны компактно, у Южного полюса;

- вода очень чистая, практически дистиллят, ее не надо очищать, плавь лед и пей.

БИТВА ЗА ВОДУ

Луна понемногу становится очень интересным местом для сверхдержав. Недавно китайские ученые на обратной стороне нашли какую-то гелеобразную субстанцию, и сразу засекретили. Бульварные СМИ писали, что это – источник бесконечной энергии, поскольку, дескать, в нем идут процессы атомного синтеза при обычной, комнатной, температуре, и это готовая вечная батарейка, вставь и пользуйся. Что ж, чего только не бывает.

На нашей стороне Луны нашли минерал, назвали его чанъэзит. О свойствах этого кристалла ученые Поднебесной тоже предпочли не распространяться.

Успехи Китая вызывают ярость в США. Американцам нужна лунная станция. Пусть не вполне обитаемая, а – вахтовым методом, прилетел, пожил, улетел. Но как удобно наблюдать за Землей. Пентагон просто мечтает о подобном.

Обе страны планируют свои лунные миссии где-то к 2025 году. И сразу понятно, что дружбы и соседства на Южном полюсе Луны не будет. Хватит мол с нас Международной космической станции. Больше ничего международного. Флаг воткнул, и чужой не суйся.

А ЧТО РОССИЯ

Своя программа освоения Луны у нас, конечно, есть. Схема у нее стандартная (облет, экспедиции, строительство базы), летать будут на ракетах «Ангара». Даты – около 2030 года, но космические чиновники давали понять, что даты – не главное, а важно, чтобы – сотрудничество и мир-дружба.

Но мира-дружбы, похоже, не будет. Как когда-то «осваивали» Америку, как дрались в Золотую лихорадку, так и теперь. Что же, посмотрим, чем обернется. Космос ошибок не прощает и шуток не понимает. Понимают ли «лунные пионеры», с чем играют – большой вопрос.

О РАЗНОМ